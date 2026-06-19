مىسىق اسىراۋ كۇيزەلىستى ازايتپايدى - زەرتتەۋ
استانا. KAZINFORM - ءۇي جانۋارلارى ادامنىڭ كوڭىل كۇيىنە وڭ اسەر ەتكەنىمەن، ولار كۇيزەلىستىڭ سالدارىن جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسپەيدى. نيدەرلاند عالىمدارى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋ وسىنداي قورىتىندىعا كەلدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا ءيت پەن مىسىق اسىرايتىن 188 ادامنىڭ كۇندەلىكتى ءومىرى باقىلاندى. قاتىسۋشىلار بەس كۇن بويى كۇنىنە ون رەتكە دەيىن وزدەرىنىڭ كوڭىل كۇيى، كۇيزەلىس دەڭگەيى جانە ءۇي جانۋارلارىمەن قارىم-قاتىناسى تۋرالى مالىمەت بەرىپ وتىرعان.
ناتيجەسىندە عالىمدار جانۋارلارمەن قارىم-قاتىناس جاساعان ساتتەردە ادامداردىڭ جاعىمدى ەموتسيالارى كۇشەيىپ، جاعىمسىز سەزىمدەرى ازاياتىنىن انىقتادى. بۇل ءۇردىس ءيت يەلەرىندە دە، مىسىق يەلەرىندە دە بايقالعان.
الايدا زەرتتەۋ ءۇي جانۋارلارى كۇيزەلىستىڭ اسەرىن باسەڭدەتەدى دەگەن كەڭ تاراعان پىكىردى راستامادى. عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، يتتەر دە، مىسىقتار دا سترەسستىك جاعدايلاردىڭ ادام ەموتسيالارىنا تيگىزەتىن اسەرىن السىرەتپەگەن.
بۇدان بولەك، مىسىق يەلەرى اراسىندا ەرەكشە قۇبىلىس تىركەلدى. كەيبىر جاعدايلاردا كۇيزەلىسكە ۇشىراعان ادامداردىڭ مىسىقپەن قارىم-قاتىناسى جاعىمسىز ەموتسيالاردىڭ كۇشەيۋىمەن قاتار جۇرگەن. دەگەنمەن زەرتتەۋ اۆتورلارى مۇنى مىسىقتاردىڭ كۇيزەلىستى ارتتىراتىنىنىڭ دالەلى رەتىندە قاراستىرۋعا بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل قۇبىلىس ناقتى جاعدايلار مەن ادامنىڭ ەموتسيونالدىق كۇيىنە بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ءۇي جانۋارلارى ادامنىڭ كۇندەلىكتى ەموتسيونالدىق جاعدايىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەدى. ءبىراق ولاردىڭ پايداسى كۇيزەلىستەن قورعاۋدا ەمەس، ادامنىڭ سول ساتتەگى كوڭىل كۇيىن كوتەرۋدە كورىنەدى.
عالىمدار ادام مەن جانۋار اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ پسيحولوگيالىق اسەرىن تەرەڭىرەك ءتۇسىنۋ ءۇشىن بۇل باعىتتاعى زەرتتەۋلەردى جالعاستىرۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيدى.