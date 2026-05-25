ىستىقكول جاعالاۋىندا جاڭا بەس جۇلدىزدى «قازاقستان» شيپاجايى سالىنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ىستىقكول جاعالاۋىندا جاڭا بەس جۇلدىزدى «قازاقستان» شيپاجايىنىڭ قۇرىلىسى جالعاسىپ جاتىر. شيپاجايدى ىسكە قوسۋ بيىلعى قاراشا ايىنا جوسپارلانعان.
پايدالانۋعا بەرىلگەننەن كەيىن شيپاجاي جىل ون ەكى اي جۇمىس ىستەپ، ءبىر مەزەتتە 180 ادامعا دەيىن قابىلداي الادى.
«قازاقستان» شيپاجايى ىستىقكولدە العاش رەت 1962-جىلى اشىلىپ، ونداعان جىلدار بويى دەمالىس پەن ساۋىقتىرۋعا ارنالعان تانىمال ورىنداردىڭ ءبىرى بولدى. قازىر نىسان جاڭا كەزەڭگە قادام باسىپ جاتىر. اۋماعى شامامەن 17,5 گەكتار جەردە جاڭارتىلعان ينفراقۇرىلىمى بار زاماناۋي كوپسالالى ەمدەۋ-ساۋىقتىرۋ كەشەنى سالىنىپ جاتىر.
شيپاجاي قۇرامىنا نەگىزگى عيمارات پەن كوتتەدجدەر كىرەدى. دەمالۋشىلار ءۇشىن ەمدەۋ كورپۋسى، سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ كەشەنى، جابىق باسسەين، مينەرالدى جانە تۇشى سۋى بار اشىق باسسەيندەر، سپورت الاڭدارى، ۆەلوجولدار، مەيرامحانالار، كوفەحانالار، كونفەرەنتس-زال مەن كينوتەاتر قاراستىرىلعان. سونىمەن قاتار مۇندا بالشىقپەن ەمدەۋ، سۋمەن ەمدەۋ، فيزيوتەراپيا، ينە رەفلەكسوتەراپياسى جانە مەديتسينالىق وڭالتۋدىڭ باسقا دا تۇرلەرى قولجەتىمدى بولادى. شيپاجايدىڭ نەگىزگى تابيعي ەمدىك فاكتورلارى رەتىندە ىستىقكولدىڭ كليماتى، تەرمومينەرالدى سۋى جانە قاراكول كولىنىڭ ەمدىك بالشىعى پايدالانىلماق.
جوبا اياسىندا جۇمىس ورىندارىن اشۋعا دا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ وتىر. شيپاجاي ىسكە قوسىلعاننان كەيىن شامامەن 260 ادامدى جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر. ۇجىمنىڭ باسىم بولىگىن جەرگىلىكتى تۇرعىندار.
- ىستىقكول قازاقستاندىقتار ءۇشىن ءداستۇرلى دەمالىس باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى. ءبىز «قازاقستان» شيپاجايىنىڭ تەك ەم الىپ قانا قويماي، كول جاعاسىندا وتباسىمەن تولىققاندى دەمالاتىن ورىنعا اينالعانىن قالايمىز. جاڭا كەشەن قوناقتاردى جىل بويى قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، ال قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيى مەن مەديتسينالىق بازا زاماناۋي تالاپتارعا ساي بولادى، - دەيدى شيپاجاي ديرەكتورى ەرناز ومارحانوۆ.
قازاقستان كومپارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى دىنمۇحامەد قونايەۆ دەمالعان ساياجاي ءالى كۇنگە دەيىن ساقتالعان. بۇل نىسان شيپاجاي تاريحىنىڭ ءبىر بولىگى سانالادى. قازىر عيماراتتى قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، الداعى ۋاقىتتا مۇندا مۋزەي-ءۇي اشۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جاڭارتىلعان شيپاجاي ىسكە قوسىلعاننان كەيىن قىرعىزستان، قازاقستان جانە وزگە دە ءوڭىر ەلدەرىنەن كەلەتىن تۋريستەردى قابىلداي الادى دەپ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، مۇگەدەكتىگى بار ادامدار ءۇشىن شيپاجايلىق-كۋرورتتىق ەمدەۋدى اككرەديتتەۋدى مىندەتتەۋ ۇسىنىلدى.