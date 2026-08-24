KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ىستىق، تۇمان، جەل: 24-تامىز كۇنگى اۋا رايى بولجامى جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 21-تامىزدا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.

    жаз
    Фото: bolzhau.com

    بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى. نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى. جەل تۇرىپ، ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن.

    باتىس، وڭتۇستىك- باتىستا اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانعان.

    ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولىپ، تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتاردا سولتۇستىكتە، سولتۇستىك-باتىستا، ورتالىقتا تۇمان بولۋى ىقتيمال.

    كۇندىز باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا +35+38 گرادۋس، اتىراۋ وبلىسىندا +34+39 گرادۋس، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا +37+42 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى.

    ايتا كەتەيىك، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا اۋا رايى ىستىق بولعانىمەن، كەيىن ءوڭىردىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن.

    اۋارايى ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور