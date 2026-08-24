ىستىق، تۇمان، جەل: 24-تامىز كۇنگى اۋا رايى بولجامى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 21-تامىزدا اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
بۇگىن ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇراقسىز اۋا رايى ساقتالادى. نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر، بۇرشاق جاۋادى. جەل تۇرىپ، ەلدىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، شىعىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قاتتى جاڭبىر جاۋۋى مۇمكىن.
باتىس، وڭتۇستىك- باتىستا اۋا رايى جاۋىن-شاشىنسىز بولادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەلدىڭ كۇشەيۋى بولجانعان.
ەلدىڭ وڭتۇستىگىندە شاڭدى داۋىل بولىپ، تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتاردا سولتۇستىكتە، سولتۇستىك-باتىستا، ورتالىقتا تۇمان بولۋى ىقتيمال.
كۇندىز باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا +35+38 گرادۋس، اتىراۋ وبلىسىندا +34+39 گرادۋس، ماڭعىستاۋ وبلىسىندا +37+42 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى.
ايتا كەتەيىك، شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قىركۇيەك ايىنىڭ باسىندا اۋا رايى ىستىق بولعانىمەن، كەيىن ءوڭىردىڭ جەكەلەگەن اۋداندارىندا ۇسىك ءجۇرۋى مۇمكىن.