ىستىق دۋش شاشتىڭ تۇسۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن - دارىگەر
استانا. KAZINFORM - تريحولوگ ماماننىڭ ايتۋىنشا، تىم ىستىق دۋشتى جيى قابىلداۋ شاشتىڭ تۇسۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى Daily Star پورتالى حابارلايدى.
ۇلى بريتانيالىق تريحولوگ جانە شاش ترانسپلانتاتسياسى بويىنشا مامان ۆادجيد الي انۆاردىڭ سوزىنشە، ىستىق سۋ باس تەرىسىن قاتتى قۇرعاتىپ، ونىڭ تابيعي قورعانىش قاباتىن بۇزادى جانە شاش قۇرىلىمىن السىرەتەدى.
وتە ىستىق دۋش باس تەرىسىن تىتىركەندىرىپ، تابيعي ماي قاباتىن جويادى جانە شاشتىڭ سىرتقى قاباتىنا زيانىن كەلتىرەدى. قورعانىش قاباتى بۇزىلىپ، شاش ىلعالدى جوعالتقاندا، ول سىنعىش بولىپ، تۇسە باستايدى - بۇل ناۋقاستار جيى ايتاتىن «كەنەتتەن بولاتىن شاش ءتۇسۋىنىڭ» سەبەبى، - دەپ ءتۇسىندىردى دارىگەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، شاشى سيرەك نەمەسە ءالسىز ادامدار ءۇشىن جوعارى تەمپەراتۋرا جاعدايدى ودان ءارى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن.
دارىگەر انۆار سۋدىڭ ەڭ قولايلى تەمپەراتۋراسىن 37-39 گرادۋس شاماسىندا ۇستاۋدى ۇسىنادى. ىڭعايلى تەمپەراتۋرانى تەكسەرۋدىڭ وڭاي ءتاسىلى - سۋدى بىلەكتىڭ ىشكى جاعىنا تيگىزىپ كورۋ: ەگەر كۇيدىرىپ تۇرسا، دەمەك ول باس تەرىسى ءۇشىن دە تىم ىستىق.
سونىمەن قاتار مامان كەشكى ۋاقىتتا شامامەن 5 مينۋتتاي جىلى دۋش قابىلداۋعا كەڭەس بەرەدى:
بۇل تەرى تەسىكتەرىن تازالاپ، تەر مەن لاستان ارىلۋعا كومەكتەسەدى، فولليكۋلالاردىڭ (شاش ءتۇبى) تىتىركەنۋىن ازايتادى. ەگەر ءسىز تاڭەرتەڭ جاتتىعۋ جاسايتىن بولساڭىز، سالقىنداۋ سۋدى تاڭداڭىز جانە باس تەرىسىن قاتتى ىسقىلاۋدان اۋلاق بولىڭىز، - دەدى تريحولوگ.