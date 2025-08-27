ىستىق اۋا رايى ادامداردى تەز قارتايتادى - عالىمدار
استانا. قازاقپارات - The Guardian باسىلىمى ىستىق اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ادامدارعا كەرى اسەرى تۋرالى جاڭا زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن حابارلادى، دەپ جازادى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ىستىقتىڭ ادام دەنساۋلىعىنا تيگىزەتىن كەرى اسەرى تەمەكى شەگۋ، الكوگولدى شامادان تىس قولدانۋ، دۇرىس تاماقتانباۋ جانە فيزيكالىق بەلسەندىلىكتىڭ جەتىسپەۋشىلىگى سياقتى زياندى فاكتورلارمەن بىردەي.
جاڭا زەرتتەۋدە قاتىسۋشىلاردىڭ بيولوگيالىق جاسىن انىقتاۋ ءۇشىن ءارتۇرلى مەديتسينالىق تالداۋ ناتيجەلەرى پايدالانىلعان. كەيىن عالىمدار ونى ناقتى جاسىمەن سالىستىرىپ، ىستىقتىڭ جەدەل قارتايۋمەن بايلانىسىن انىقتاۋعا تىرىستى.
زەرتتەۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، قالىپتان تىس ۇزاققا سوزىلعان اپتاپ ىستىق - قارتايۋ ۇدەرىستەرىن جىلدامداتاتىن ەڭ باستى فاكتور. نەلىكتەن جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ ۇزاق اسەرى ورگانيزمدى تەز قارتايۋعا يتەرمەلەيتىنى ازىرگە ناقتى بەلگىسىز. دەگەنمەن د ن ق- نىڭ زاقىمدانۋى ىقتيمال سەبەپتەردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن.
بۇل زەرتتەۋگە 25 مىڭ ەرەسەك ادام قاتىسقان. عالىمدار ولاردىڭ ادەتتەرىن، سالماعىن جانە اۋرۋلارىن دا ەسكەردى. ءبىراق كۇن استىندا وتكىزگەن ۋاقىت، تۇرعىن ءۇيدىڭ سالقىنداتىلۋ دەڭگەيى جانە جەكە كونديتسيونەر قولدانۋى سياقتى فاكتورلار ەسەپكە الىنباعان.