ىستانبۇلدىڭ ەڭ ءىرى كىتاپحاناسىندا قازاقستاننىڭ عىلىمي-ادەبي بۇرىشى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ىستانبۇل قالاسىنداعى رامي كىتاپحاناسىندا «قازاقستاننىڭ عىلىمي جانە ادەبي بۇرىشىنىڭ» سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
اتالعان باستاما العاش رەت ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنە قاراستى «عىلىم ورداسى» ر م ك-نىڭ باستاماسىمەن جانە ق ر ىستامبۇل قالاسىنداعى باس كونسۋلدىعىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى.
جوبانىڭ ماقساتى - قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، قازاقتىڭ ادەبي جانە عىلىمي مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋ، سونداي-اق رامي كىتاپحاناسىندا قازاق عىلىمى مەن ادەبيەتىنە ارنالعان تۇراقتى اقپاراتتىق-تانىمدىق كەڭىستىك قالىپتاستىرۋ.
سالتاناتتى ءىس-شاراعا تۇركيانىڭ ادىلەت جانە دامۋ پارتياسىنىڭ تۇركى مەملەكەتتەرىمەن بايلانىستار جونىندەگى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، دوكتور رەشيدە يۋكسەل، ق ر ىستامبۇل قالاسىنداعى باس كونسۋلى نۋريددين امانقۇل، رامي كىتاپحاناسىنىڭ ديرەكتورى الي چەليك، قازاق ادەبيەتىنىڭ تۇرىك تىلىنە اۋدارماشىسى قۇددىس چولپان، «عىلىم ورداسى» ر م ك-نىڭ باس ديرەكتورى ۇلار مۇقاجانوۆ، TURKTAV تۇركى تاريحى مەن مادەنيەتى قورىنىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى اسەل لاحايەۆا، سونداي-اق تۇركسوي وكىلدەرى، تۇركيانىڭ مادەنيەت جانە ءبىلىم سالاسىنىڭ زيالى قاۋىم وكىلدەرى مەن تۇركياداعى قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر قاتىستى.
ءىس-شارا بارىسىندا «عىلىم ورداسى» ر م ك-نىڭ باس ديرەكتورى ۇلار مۇقاجانوۆ باستامانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋداعى رولىنە ەرەكشە توقتالدى.
- رامي كىتاپحاناسىندا اشىلعان بۇل بۇرىش قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى عىلىمي جانە مادەني ىنتىماقتاستىقتى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىپ، قازاقتىڭ زياتكەرلىك مۇراسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە كەڭىنەن تانىتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى قادام، - دەدى ۇلار مۇقاجانوۆ.
ەكى ەل اراسىنداعى باستاما اياسىندا قازاقستاندىق تاراپتان 250 دانا كىتاپ سىيعا تارتىلدى. جاڭا بۇرىشقا عىلىم ورداسىنىڭ ورتالىق عىلىمي كىتاپحاناسى، ش. ش. ءۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتى جانە م. و. اۋەزوۆ اتىنداعى ادەبيەت جانە ونەر ينستيتۋتى ۇسىنعان قازاق ادەبيەتى، تاريحى، مادەنيەتى مەن عىلىمىنا ارنالعان باسىلىمدار قويىلدى. ايتا كەتۋ كەرەك، ورتالىق عىلىمي كىتاپحانا بۇگىندە 6 ميلليونعا جۋىق كىتاپ قورىنا يە ەلىمىزدەگى ەڭ ءىرى عىلىمي كىتاپحانالاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى.
جوبانىڭ ءدال رامي كىتاپحاناسىندا جۇزەگە اسىرىلۋى دا ايرىقشا مانگە يە. XVIII عاسىردا سالىنعان تاريحي عيمارات كەشەندى رەستاۆراتسيادان كەيىن تۇركيانىڭ ەڭ ءىرى ءارى زاماناۋي ءبىلىم ورتالىقتارىنىڭ بىرىنە اينالدى. «ءتىرى كىتاپحانا» تۇجىرىمداماسىن ەنگىزگەن بۇل مەكەمە بۇگىندە عىلىم، مادەنيەت جانە ونەر سالالارىنداعى حالىقارالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىراتىن ماڭىزدى پلاتفورما رەتىندە قىزمەت اتقارىپ كەلەدى.