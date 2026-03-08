ىستانبۇلدا تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ بەيرەسمي وتىرىسى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى cىرتقى ىستەر مينيسترلەرى كەڭەسىنىڭ بەيرەسمي وتىرىسى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءىس-شاراعا قازاقستان دەلەگاتسياسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى الىبەك باقايەۆ باستاپ باردى.
وتىرىس تۇركيا رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيداننىڭ توراعالىعىمەن ءوتتى. جيىنعا ت م ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەر - ازەربايجان، قازاقستان، قىرعىزستان جانە وزبەكستان سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى، سونداي-اق ۇيىمنىڭ باس حاتشىسى قاتىستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار وڭىرلىك جانە جاھاندىق وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماستى. سونىمەن قاتار ساياسي ديالوگتى ودان ءارى نىعايتۋ، ينستيتۋتسيونالدىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە تۇركى الەمىندەگى ءوزارا ءىس-قيمىل مەن ينتەگراتسيانى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان بىرلەسكەن باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.
تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمى اياسىندا جوسپارلانعان الداعى ءىس-شارالارعا دايىندىق ماسەلەلەرىنە، سونداي-اق ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
ءىس-شارا اياسىندا ءا. باقايەۆ وزگە دەلەگاتسيا باسشىلارىمەن بىرگە تۇركيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ قابىلداۋىندا بولدى. سۇحبات بارىسىندا قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋ ماسەلەلەرى، سونداي-اق تۇركى ىنتىماقتاستىعى شەڭبەرىندەگى ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارى تالقىلاندى.
تاراپتار باۋىرلاس تۇركى مەملەكەتتەرى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە تۇركى الەمىنىڭ حالىقارالىق ءارى وڭىرلىك ۇدەرىستەردەگى ءرولىن ارتتىرۋعا ءوزارا مۇددەلىلىك ءبىلدىردى.
ءىس-شارا قورىتىندىسى بويىنشا تمۇ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى سوڭعى وقيعالارعا قاتىستى بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى، سونداي-اق ت م ۇ+ فورماتىندا ءۇشىنشى تاراپتارمەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى ەرەجە بەكىتىلدى.
وسىعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ مىسىر اراب رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر، حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق جانە شەتەلدىك مىسىرلىقتار جونىندەگى ءمينيسترى بادر ابدەلاتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسكەنى تۋرالى جازدىق.