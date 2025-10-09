ىستانبۇلدا ايگىلى ارتىستەر مەن انشىلەر ەسىرتكى داۋىنا ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تاڭەرتەڭ ىستانبۇلدا پوليسيا مەن جاندارمەريانىڭ كەڭ اۋقىمدى ارنايى وپەراتسياسى ءوتتى. ءىس- شارا تۇركيانىڭ شوۋ-بيزنەس وكىلدەرىنىڭ ەسىرتكى قولدانۋىنا قاتىستى كۇدىك بويىنشا جۇرگىزىلىر جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكسەرىس تىزىمىنە ونداعان تانىمال تۇلعا - اكتەرلەر، انشىلەر جانە بلوگەرلەر كىرگەن.
تەرگەۋ بىرنەشە اپتا بۇرىن باستالعان. تەرگەۋشىلەر ىقتيمال جەتكىزۋشىلەر مەن كليەنتتەردىڭ جەلىسىن انىقتاپ، باقىلاۋ مەن دالەل جيناۋ ناتيجەسىندە پروكۋراتۋرادان ءتىنتۋ مەن تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە رۇقسات العان.
مەديتسينالىق ساراپتاما مەن سۇراق-جاۋاپقا شاقىرىلعاندار اراسىندا تۇرىك شوۋ- بيزنەسىنىڭ جۇلدىزدارى - يرەم دەريدجي، حاديسە، كۋبيلاي اكا، دەمەت ەۆگار، بەرراك تيۋزيۋناتاچ، وزگە ءوزپىرينچجي، كاان يىلدىرىم، دۋيگۋ وزاسلان، بيردجە اقالاي، مەتين اقديۋلگەر، مەرت يازىدجىوعلۋ، زيينەت سالي، فەيزا التۋن، سونداي-اق تەلەجۇرگىزۋشى دەفنە ساميەليدىڭ قىزدارى دەرين جانە دەرەن تالۋ بار.
ولاردى ىستانبۇلداعى جاندارمەريانىڭ باس باسقارماسىنا جانە مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە جەتكىزىپ، تالداۋ الىنعان. قازىرگى تاڭدا ەشكىمگە رەسمي ايىپ تاعىلعان جوق. تەرگەۋ اياسىندا تەكسەرىس پەن جاۋاپ الۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەگەر ساراپتاما ناتيجەسىندە تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ بار ەكەنى انىقتالسا، ءار تۇلعاعا قاتىستى جەكە قىلمىستىق ءىس قوزعالۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل وپەراتسيا تۇركيا شوۋ- بيزنەسى تاريحىنداعى ەڭ اۋقىمدى تەكسەرۋدىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر، كۇدىكتىلەر ءتىزىمى ءالى دە كەڭەيۋى مۇمكىن.