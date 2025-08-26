ىستانبۇل كليماتتىق قاۋىپتەرگە قارسى شارالاردى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - ىستامبۇل تابيعي اپاتتاردان قورعانۋدى كۇشەيتپەك. دۇنيەجۇزىلىك بانك ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ ءۇشىن 650 ميلليون دوللار ءبولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
دۇنيەجۇزىلىك بانك ىستامبۇلدىڭ تابيعي اپاتتار مەن كليماتتىق قاۋىپتەرگە توزىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى Istanbul Resilience Project جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن 650 ميلليون دوللار كولەمىندە نەسيە بەرۋدى ماقۇلدادى. بانك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل - تۇركيانىڭ ەڭ ءىرى قالاسىندا ادامداردى، ەكونوميكالىق قىزمەتتى جانە ءومىردى قورعاۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى ينۆەستيتسيا.
جوبا اياسىندا قالالىق ينفراقۇرىلىمدى كەشەندى جاڭعىرتۋ كوزدەلگەن. اتاپ ايتقاندا، 250 جاڭا جەدەل جاردەم ستانتسياسى، ەكى ىزدەستىرۋ- قۇتقارۋ ورتالىعى، 19 ءورت ءسوندىرۋ ستانتسياسى جانە ءورتتى ەرتە انىقتاۋ مۇنارالارى سالىناتىن بولادى. بۇدان بولەك، 50 قوعامدىق عيمارات - مەكتەپتەر، الەۋمەتتىك ورتالىقتار مەن قارتتار ۇيلەرى - سەيسميكالىق توزىمدىلىك پەن كليماتتىق تۇراقتىلىق تالاپتارىنا ساي بەيىمدەلمەك.
قۇرىلىس شارالارىنان بولەك، جوبا توتەنشە جاعدايلارعا قالانىڭ دايىندىق دەڭگەيىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ءىس- شارالاردى دا قامتيدى. لوگيستيكالىق قولداۋ، قىزمەتكەرلەردى وقىتۋ، تەحنيكالىق كومەك كورسەتۋ، سونداي-اق توتەنشە جاعدايلار كەزىندە قارجىنى جەدەل قايتا ءبولۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى.
Istanbul Resilience Project مەگاپوليس تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام بولماق جانە قالانىڭ كليماتتىق ءارى تابيعي قاۋىپتەرگە قارسى تۇرۋ قابىلەتىن كۇشەيتەدى.
بۇعان دەيىن تۇركيانىڭ يرريگاتسيا جۇيەسىن جاڭعىرتۋ ءۇشىن دۇنيەجۇزىلىك بانكتەن 1 ميلليارد ەۋرودان استام قاراجات العانى حابارلانعان بولاتىن.
