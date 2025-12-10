ىستانبۇل الەم بويىنشا كولىك كەپتەلىسىنەن تاعى دا كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - تۇركيا مەگاپوليسى ىستانبۇل كولىك كەپتەلىسىنىڭ كۇردەلىلىگىنە بايلانىستى تاعى دا نازارعا ىلىكتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
Inrix اناليتيكالىق كومپانياسىنىڭ جاڭا زەرتتەۋىنە سايكەس، قالا نيۋ-يورك، چيكاگو، مەحيكو جانە لوندون سياقتى مەگاپوليستەردى باسىپ وزىپ، الەمدىك كولىك كەپتەلىسى رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
ەسەپكە سايكەس، ءاربىر ىستانبۇل تۇرعىنى جىل سايىن شامامەن 105 ساعاتىن كولىك كەپتەلىسىندە جوعالتادى. 20 ميلليوننان استام حالقى بار قالا ءۇشىن كولىك كەپتەلىسى وزەكتى ماسەلە بولىپ قالا بەرەدى. ساراپشىلار جاعدايدىڭ تەك كەيىنگى ءبىر جىلدا %15 عا ناشارلاعانىن، بۇل الەمدىك قالالار اراسىنداعى ەڭ ماڭىزدى ءوسىمنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
زەرتتەۋ 37 ەلدىڭ 900 قالاسىن قامتىدى، بۇل رەيتينگ اۋقىمىن كەڭەيتتى. بۇعان دەيىن، 2024-جىلى امەريكالىق چيكاگو قالاسى ءبىرىنشى ورىندى يەلەنگەن، ءبىراق بيىل تۇرىك مەگاپوليسى ءسوزسىز كوشباسشى بولدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ىستانبۇلداعى كولىك كەپتەلىسىنىڭ جوعارى دەڭگەيى ۋربانيزاتسيا قارقىنىنا، جول ينفراقۇرىلىمىنىڭ شەكتەۋلىلىگىنە جانە قالانىڭ بوسفور بۇعازىمەن ەكى قۇرلىققا - ازيا مەن ەۋروپاعا بولىنگەن ەرەكشە گەوگرافيالىق ورنالاسۋىنا بايلانىستى.
بيلىك ءتيىمدى شەشىمدەر ىزدەپ جاتقاندا، مەگاپوليس تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كولىك كەپتەلىسىمەن كۇندەلىكتى بەتپە- بەت كەلەدى، بۇل ادامدار ءومىرىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدى.
ءبىز بۇعان دەيىن ءۇندىستاندا عيباداتحانا ماڭىنداعى كەپتەلىستەن 9 ادام كوز جۇمعانىن حابارلاعان ەدىك.