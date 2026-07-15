ىستامبۇلدا قازاقستان ازاماتى قازا تاپقان وقيعا: ءۇش ەل قىلمىس الەمىنىڭ سەركەلەرى اشكەرەلەندى
استانا. قازاقپارات – ءۇش ەلدىڭ اۋماعىندا ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتىن توقتاتۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزىلدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
ىشكى ىستەر ءمينيسترى باستاعان دەلەگاتسيالاردىڭ گرۋزيا، تۇركيا، ازەربايجانعا جاساعان ساپارلارى ناتيجەسىندە ترانسۇلتتىق قىلمىستىق قۇرىلىمدارعا قارسى كۇرەس جونىندەگى بىرلەسكەن جۇمىس جاندانعان.
ىستامبۇل قالاسىندا يسمايلوۆ ەسىمدى قازاقستان ازاماتىنا تاپانشادان وق اتىلىپ، قازا تاپقان بولاتىن. جولعا قويىلعان بايلانىس ارنالارى مەن ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جوعارى دەڭگەيىنىڭ ارقاسىندا كىسى ءولتىرۋ قىلمىسى جەدەل تۇردە اشىلعان. ءۇش ەلدىڭ پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ بىرلەسكەن جۇمىسى ناتيجەسىندە قىلمىس جاساعان ەكى ادام ۇستالعان.
قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ بارىسىندا قىلمىستىڭ جاسالۋ سەبەبى، سونداي-اق، كىسى ءولتىرۋدى ۇيىمداستىرۋشى مەن تاپسىرىس بەرۋشى انىقتالعان. ولار - ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق ورتا وكىلدەرى جانە حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن.
وزگە دە قىلمىستار
الىنعان مالىمەت ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، ا ق ش- تا جۋرناليستى ولتىرۋگە وقتالۋ دەرەگى ءۇشىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان قىلمىس الەمىنىڭ سەركەسىنىڭ باسشىلىعىمەن ارەكەت ەتكەن ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىنىڭ قازاقستان اۋماعىندا جاساعان وزگە دە اۋىر قىلمىستارىن اشۋعا ىقپال ەتكەن.
الماتى قالاسىندا 2025-جىلعى تامىزدا قالا تۇرعىنىن ولتىرۋگە وقتالعان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ كيللەرلەرىنىڭ ءبىرى ۇستالدى. قىلمىس قۇرالى رەتىندە تاپانشا تاركىلەندى.
بۇل دەرەك بويىنشا سوتالدى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياقتالىپ، قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
«قازاقستاننىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇركيا جانە گرۋزياداعى ارىپتەستەرىمەن ءوزارا ءىس-قيمىل اياسىندا ءۇش مەملەكەت اۋماعىندا ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ مۇشەلەرىن ۇستاۋ بويىنشا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزدى. الماتى قالاسىندا وسى قىلمىستىق قۇرىلىم مۇشەلەرى ۇستالدى. ولارعا بىرنەشە شابۋىلعا قاتىسى بار دەگەن ايىپ تاعىلىپ وتىر»، - دەدى ءى ءى م ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس دەپارتامەنتىنىڭ وكىلى قۋاندىق الپىس.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قاسكويلەردىڭ قىلمىس جاساۋدا كوزدەگەنى - قىلمىستىق يدەولوگيا ەلەمەنتتەرىن پايدالانۋ ارقىلى دياسپورالىق توپتاردىڭ كەيبىر وكىلدەرىنىڭ بيزنەسىنە ىقپال ەتۋ.
گرۋزيا اۋماعىندا ترانسۇلتتىق قىلمىستىق قۇرىلىمدارمەن بايلانىسى بار جانە ءبىرقاتار اۋىر قىلمىس جاسادى دەگەن كۇدىكتىلەر ۇستالعان.
«قازىر بەلگىلى بولعان بارلىق قىلمىستىق دەرەك بويىنشا دالەل جينالىپ، قىلمىسقا قاتىسى بار كۇدىكتىلەر انىقتالىپ جاتىر. توپتىڭ ۇيىمداستىرۋشىسىن قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ باعىتىندا جۇمىس جۇرگىزىلەدى»، - دەدى قۋاندىق الپىس.