ميسسيونەرلىك قانداي جاعدايدا قۇقىق بۇزۋشىلىققا اينالادى
استانا. KAZINFORM – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ءدىن ىستەرى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ەلىمىزدەگى ميسسيونەرلىك ەرەجەلەرى جونىندە مالىمدەدى.
كوميتەت الدىمەن ميسسيونەرلىك ۇعىمىنا انىقتاما بەردى.
- زاڭ تالاپتارىنا سايكەس، ميسسيونەرلىك قىزمەت – ق ر ازاماتتارىنىڭ، شەتەلدىكتەردىڭ، ازاماتتىعى جوق ادامداردىڭ دىنگە ۇندەۋ ماقساتىندا ق ر اۋماعىندا ءدىني ءىلىمدى تاراتاتىن قىزمەتى. ال ءدىني ءىلىمدى تاراتۋ - بەلگىلى ءبىر ءدىننىڭ نەگىزگى دوگماتتارى، يدەيالارى، كوزقاراستارى جانە پراكتيكالارى تۋرالى اقپاراتتى جەتكىزۋگە، مالىمەت بەرۋگە باعىتتالعان قىزمەت، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ميسسيونەرلىكپەن اينالىسۋ ءۇشىن ازاماتتار تىركەۋدەن ءوتۋى قاجەت. تىركەلمەي، ميسسيونەرلىكپەن شۇعىلدانسا، زاڭ بۇزۋشىلىق بولىپ ەسەپتەلەدى.
- ميسسيونەر رەتىندە تىركەلمەگەن تۇلعا ءوز كونفەسسياسىنا ۇندەسە، باسقا سەنىم وكىلدەرىنە ءوز سەنىمى تۋرالى اقپارات بەرسە، مۇنداي جاعدايلار قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ سانالادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
ايتا كەتەيىك، بيىل شەتەلدىك ميسسيونەرلەر تاراپىنان 10 قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەنىن جازعانبىز.