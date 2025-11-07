يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارى: مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىنىڭ ەر-رياد قالاسىندا VI يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارى اياسىندا سپورتشىلار قالاشىعىندا مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى حابارلادى.
قازاقستاننان كەلگەن سپورتشىلاردىڭ العاشقى لەگى قالاشىققا ورنالاسىپ، جاتىن ورىندارىمەن تانىستى.
ايتا كەتەرلىگى، 7-21-قاراشا ارالىعىندا ساۋد ارابياسىنىڭ استاناسى ەر-رياد قالاسىندا وتەتىن ايتۋلى باسەكەدە الەمنىڭ 57 ەلىنەن 3000 نان استام سپورتشىلار باق سىنايدى.
قازاقستاننان 98 وتانداسىمىز 15 سپورت تۇرىنەن جۇلدەگە تالاس جۇرگىزەدى.
يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا كىمدەرگە سەنىم ارتاتىنىمىزدى جازعان ەدىك.
التى قازاقستاندىق بالۋان ەر-ريادتا (ساۋد ارابياسى) وتەتىن يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا ەل نامىسىن قورعايدى.
يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا كاراتەدەن قازاقستان نامىسىن قورعايتىن سپورتشىلار بەلگىلى بولدى.