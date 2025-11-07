ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:25, 07 - قاراشا 2025

    يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارى: مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى

    استانا. KAZINFORM - ساۋد ارابياسىنىڭ ەر-رياد قالاسىندا VI يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارى اياسىندا سپورتشىلار قالاشىعىندا مەملەكەتتىك تۋ كوتەرۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى حابارلادى.

    ынтамақтастығы ойыны
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    قازاقستاننان كەلگەن سپورتشىلاردىڭ العاشقى لەگى قالاشىققا ورنالاسىپ، جاتىن ورىندارىمەن تانىستى.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    ايتا كەتەرلىگى، 7-21-قاراشا ارالىعىندا ساۋد ارابياسىنىڭ استاناسى ەر-رياد قالاسىندا وتەتىن ايتۋلى باسەكەدە الەمنىڭ 57 ەلىنەن 3000 نان استام سپورتشىلار باق سىنايدى.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    قازاقستاننان 98 وتانداسىمىز 15 سپورت تۇرىنەن جۇلدەگە تالاس جۇرگىزەدى.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا كىمدەرگە سەنىم ارتاتىنىمىزدى جازعان ەدىك.

    Ислам ынтымақтастығы ойындары
    فوتو: سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى

    التى قازاقستاندىق بالۋان ەر-ريادتا (ساۋد ارابياسى) وتەتىن يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا ەل نامىسىن قورعايدى.

    يسلام ىنتىماقتاستىعى ويىندارىندا كاراتەدەن قازاقستان نامىسىن قورعايتىن سپورتشىلار بەلگىلى بولدى.

     

