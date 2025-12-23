ىسكەر ايماق: شالعاي اۋىل تۇرعىندارىنا كەڭەس بەرۋ ءۇشىن موبيلدى وفيستەر ساتىپ الىنادى
استانا. KAZINFORM - «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلار وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى شاعىن جانە ورتا بيزنەس كاسىپورىندارىن جاراقتاندىرۋ مەن قايتا جاراقتاندىرۋدىڭ جاڭا باعدارلاماسىنا قاتىسا الادى. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- ءبىز شالعاي اۋىلداردىڭ بارلىعىندا ينتەرنەت بولا بەرمەيتىنىن تۇسىنەمىز. وسىعان بايلانىستى كونسۋلتاتسيا بەرۋدىڭ جانە اقپاراتتىق سۇيەمەلدەۋدىڭ كوشپەلى فورماتى ەنگىزىلەتىن بولادى. وسى ماقساتتا كونسۋلتاتسيالىق قىزمەتتەر كورسەتۋ، وتىنىمدەردى قابىلداۋ جانە جەرگىلىكتى جەرلەردە مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىن ءتۇسىندىرۋ ءۇشىن قاجەتتى جابدىقتارمەن جانە بايلانىس قۇرالدارىمەن جاراقتاندىرىلعان مامانداندىرىلعان ءموبيلدى وفيستەردى (اۆتوبۋستاردى) ساتىپ الۋ جوسپارلانعان، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ اتاپ وتۋىنشە، باعدارلاما وڭىرلەردە تۇراقتى كاسىپكەرلىك ورتانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جانە ەكونوميكالىق دامۋ مەن بيۋدجەتتىك ورنىقتىلىق اراسىنداعى تەپە- تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
- بۇدان باسقا، «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلار وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى شاعىن جانە ورتا بيزنەس كاسىپورىندارىن جاراقتاندىرۋ مەن قايتا جاراقتاندىرۋدىڭ جاڭا باعدارلاماسىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولاتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ليزينگ بويىنشا باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ 2 مىڭنان استام جۇمىس ىستەپ تۇرعان كاسىپورىنداردى جاڭعىرتۋعا، ەڭبەك ونىمدىلىگى مەن كاسىپورىنداردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قارجىلاندىرۋ قوسىمشا كەپىلسىز جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى ول.
سەرىك جۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، باعدارلاما اياسىندا ءبىر ليزينگ الۋشىعا ارنالعان ليميت 5 جىلعا دەيىنگى قارجىلاندىرۋ مەرزىمىمەن 300 ميلليون تەڭگەدەن اسپايدى.
- «ونەركاسىپتى دامىتۋ قورى» ا ق 300 ميلليارد تەڭگە قورلاندىرۋ سوماسىنا مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالىق جوبا ازىرلەۋدە. جالپى، «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسى ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى قولداۋعا باعىتتالعان، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.