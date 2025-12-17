«ىسكەر ايماق» باعدارلاماسى شاعىن بيزنەستى دامىتۋدىڭ جاڭا ءبىرىڭعاي ءتاسىلىن قالىپتاستىرادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ كاسىپكەرلىكتى قولداۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ ءۇشىن ق ر ۇكىمەتىنىڭ «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتۋ تۋرالى» قاۋلىسىنىڭ جوباسى ازىرلەندى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى جاريالادى.
قۇجات ق ر كاسىپكەرلىك كودەكسىنىڭ 94-بابىنىڭ 3-تارماعىنا جانە 96-بابىنىڭ 5-تارماعىنا سايكەس ازىرلەنىپ، بۇكىل ەل بويىنشا شاعىن كاسىپكەرلىكتى دامىتۋدىڭ ءبىرىڭعاي، جۇيەلى ءتاسىلىن قالىپتاستىرۋعا ارنالعان.
جوبا قارجىلىق جانە قارجىسىز قۇرالداردى كەشەندى پايدالانۋدى، سونداي-اق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ينفراقۇرىلىمدىق قولداۋدى كوزدەيدى.
- شاعىن بيزنەس سۋبەكتىلەرىنە قارجىلىق كومەك كرەديتتەر بويىنشا پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋ جانە قارىزدارعا كەپىلدىك بەرۋ ارقىلى بەرىلەدى. بۇل شارالار قارىز قاراجاتتارىنىڭ قۇنىن تومەندەتۋگە جانە كەپىلمەن قامتاماسىز ەتۋ جەتكىلىكسىز بولعان جاعدايلاردى قوسا العاندا، نەسيە رەسۋرستارىنا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان. قارجىلىق ەمەس قولداۋ سالالىق ونلاين-وقىتۋدى، سونداي-اق كاسىپكەرلەردى سەرۆيستىك جانە اقپاراتتىق-تالدامالىق سۇيەمەلدەۋدى قامتيدى، بۇل ولاردىڭ قۇزىرەتتەرىن ارتتىرۋعا جانە جوبالاردى تابىستى ىسكە اسىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ينفراقۇرىلىمدىق قولداۋ شاعىن بيزنەستىڭ ينجەنەرلىك، وندىرىستىك، لوگيستيكالىق، وتكىزۋ جانە تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى قوسا العاندا، قاجەتتى وبەكتىلەرگە - ءۇي-جايلارعا، جەر ۋچاسكەلەرىنە جانە وندىرىستىك قۋاتتارعا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتەدى. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار مەن «اتامەكەن» ۇ ك پ وڭىرلىك ماماندانۋدى ەسكەرە وتىرىپ، قىزمەت تۇرلەرىن ايقىندايدى، كاسىپكەرلەردىڭ وتىنىمدەرىن قارايدى جانە بەكىتەدى، سونداي-اق ناتيجەلەرگە كەيىننەن مونيتورينگ جۇرگىزە وتىرىپ، ينفراقۇرىلىمدىق قولداۋ كورسەتەدى.
جوبادا كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن ورتاق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىن وڭىرلەردىڭ رولدەرى باسىمدىققا يە. ءول ۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق الەۋەتتى جانە وزەكتى قاجەتتىلىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ، باسىم تاۋاشالاردىڭ تىزبەسىن قالىپتاستىرادى، بۇل قولداۋ شارالارىن نەعۇرلىم ءدال باپتاۋدى قامتاماسىز ەتەدى جانە تەڭگەرىمدى اۋماقتىق دامۋ ءۇشىن جاعداي جاسايدى.
باعدارلامادا وڭىرلىك ەكونوميكانىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرەتىن كرەديتتىك ليميتتەردىڭ ەكى دەڭگەيلى جۇيەسى ىسكە اسىرىلدى.
ءبىرىنشى دەڭگەي وڭىرلىك ماماندانۋعا سايكەس كەلەتىن جانە حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جوبالاردى قامتيدى. بۇل جەرگىلىكتى شيكىزاتتى پايدالانا وتىرىپ، تەحنولوگيالىق تۇرعىدان قاراپايىم جانە تەز جۇزەگە اسىرىلاتىن ءوندىرىس: اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن قايتا وڭدەۋ، ازىق-تۇلىك شاعىن وندىرىستەرى، ناۋبايحانالار، اعاش وڭدەۋ جانە اۋىلدىق وكرۋگتەردەگى، اۋدان ورتالىقتارىنداعى جانە شاعىن قالالارداعى قولونەر قىزمەتتەرى. بۇل دەڭگەيگە سۋبسيديالار بيۋدجەتىنىڭ %70 نا دەيىن بولىنەدى.
ەكىنشى دەڭگەي تۇراقتى وندىرىستىك بازانى قالىپتاستىرۋعا، جۇمىسپەن قامتۋدى كەڭەيتۋگە جانە وڭىرلەردە ۇزاق مەرزىمدى ەكونوميكالىق تيىمدىلىكتى قۇرۋعا باعىتتالعان تاماق ءوندىرىسى، جيھاز تسەحتارى جانە قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ سالاسىنداعى شاعىن بيزنەس جوبالارىن قامتيدى. بۇل دەڭگەي ءۇشىن سۋبسيديالار بيۋدجەتىنىڭ %30 نا دەيىن كوزدەلگەن.
اباي، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ، سولتۇستىك قازاقستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىنداعى ونەركاسىپتىك جوبالارعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. باعدارلاما بارلىق اۋىلدىق اۋماقتاردى قامتيدى جانە شاعىن جانە ورتا بيزنەس جوبالارىن قولدايدى.
ش و ب- تىڭ قارسى مىندەتتەمەلەرى جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋدى قامتيدى: ينۆەستيتسيالىق جوبالار بويىنشا- ءاربىر 100 ميلليون تەڭگە كرەديتكە ءبىر جۇمىس ورنى، ءبىراق جيناقتالعان ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن تومەن ەمەس كىرىستى ۇلعايتا وتىرىپ، جوبا بويىنشا كەمىندە ءبىر جۇمىس ورنى. اينالىم قاراجاتىن تولىقتىرۋعا ارنالعان جوبالار ءۇشىن تابىس پەن ەڭبەكاقى تولەۋ قورىنىڭ جيناقتالعان ينفلياتسيا دەڭگەيىنەن تومەن ەمەس ءوسۋى مىندەتتى شارت بولىپ تابىلادى.
- باعدارلامانى قابىلداۋ كاسىپكەرلىك بەلسەندىلىك ورنىقتى ءوسۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى بولىپ تابىلاتىن اۋىلدىق ەلدىمەكەندەر مەن شاعىن قالالاردى قوسا العاندا، شاعىن بيزنەستى اۋقىمدى دامىتۋ ءۇشىن ماڭىزدى قادام بولادى، - دەپ قوستى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن جەدەل قابىلداۋدى تاپسىرعان بولاتىن.