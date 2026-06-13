يسپانيالىق فۋتبولشى الماتىلىق «قايراتقا» قوسىلدى
الماتى. KAZINFORM - «قايرات» فۋتبول كلۋبى يسپانيالىق شابۋىلشى مارك گۋالمەن كەلىسىمشارتقا قول قويعانىن حابارلادى.
كەلىسىم 2027-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جاسالعان. شابۋىلشىنىڭ جاسى 30 دا، بويى - 184 س م.
«قايرات» مالىمەتىنشە، مارك گۋال كاتالونياداعى بادالونا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول «بادالونا»، «بارسەلونا»، «ەسپانول» كلۋبتارىنىڭ اكادەميالارىندا ءتالىم العان. كاسىبي مانسابىندا «سيەۆيليا اتلەتيكو»، «ساراگوسا»، «جيرونا»، «رەال مادريد كاستيليا»، «الكوركون» كلۋبتارىنىڭ نامىسىن قورعادى.
2022-جىلعى كوكتەمدە گۋال پولشالىق «ياگەللونياعا» اۋىسقان. 2022/23-جىلعى ماۋسىم قورىتىندىسىندا پولشا چەمپيوناتىنىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتانىپ، ەكستراكلاسسانىڭ ەڭ ۇزدىك شابۋىلشىسى دەپ تانىلدى. 2023-جىلعى جازدا ۆارشاۆالىق «لەگيا» ساپىنا قوسىلىپ، كلۋبپەن بىرگە پولشا كۋبوگى مەن سۋپەركۋبوگىن جەڭگەن.
- 2024/25 -جىلعى ماۋسىمدا بارلىق تۋرنيردە 19 گول سوعىپ، كوماندانىڭ ۇزدىك سۇرمەرگەنى اتاندى. ونىڭ ىشىندە ۋ ە ف ا كونفەرەنتسيا ليگاسىندا 7 مارتە مەرگەندىك تانىتتى. شابۋىلشىنىڭ سوڭعى كلۋبى پورتۋگاليا چەمپيوناتىنىڭ جوعارعى ديۆيزيونىندا ونەر كورسەتەتىن «ريۋ اۆە» بولدى، - دەپ حابارلادى الماتىلىق كلۋب.
سونداي-اق مارك گۋال يسپانيا U-21 جاستار قۇراماسى ساپىندا ءۇش ماتچ وتكىزگەن.
ەسكە سالايىق، داستان ساتپايەۆ وسى ايدا «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ماتچتارىن وتكىزەدى. كەيىن قازاقستاندىق فۋتبولشى «چەلسي» ساپىنا قوسىلادى.