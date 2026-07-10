يسپانياداعى ورمان ورتىنەن 12 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ المەريا پروۆينتسياسىنداعى ورمان ورتىنەن كەم دەگەندە 12 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
9-شىلدەدە يسپانيانىڭ المەريا پروۆينتسياسىندا بولعان ورمان ورتىنەن كەم دەگەندە 12 ادام قازا تاپتى. بۇل تۋرالى El Pais گازەتى اندالۋسيا اۆتونوميالىق قوعامداستىعىنىڭ بيلىگىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلادى.
تراسسانىڭ جانىندا ەلەكتر كابەلى قۇلاپ، ءورتتىڭ شىعۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. ءورت كوپ ۇزاماي جاقىن ماڭداعى ورمانعا تارادى.
ءورتتى ءسوندىرۋ جۇمىستارىنا توتەنشە جاعداي قىزمەتكەرلەرى مەن اسكەري قىزمەتشىلەردى قوسا العاندا، شامامەن 300 ادام قاتىستىرىلدى.