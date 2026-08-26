يسپانيادا ەكسترەمالدى اپتاپ ىستىقتان 5 مىڭنان استام ادام كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - يسپانيادا بيىل جازدا ەكسترەمالدى اپتاپ ىستىقپەن بايلانىستى رەكوردتىق 5030 ءولىم جاعدايى تىركەلدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى ەلدەگى ءولىم-ءجىتىمدى كۇندەلىكتى باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىندە ايتىلعان.
مالىمەتكە سايكەس، بۇل 2015 -جىلعى قاڭتاردان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلە جاتقان باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ جوعارى كورسەتكىش.
بۇعان دەيىن يسپانيالىق مەتەورولوگتار 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىسى ەلدە كەيىنگى 65 جىلداعى ەڭ جىلى كەزەڭ بولعانىن حابارلاعان ەدى. بيىلعى ماۋسىم ەڭ ىستىق ماۋسىم ايلارىنىڭ اراسىندا ەكىنشى ورىنعا شىقسا، شىلدە 1961 -جىلدان بەرگى باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق ءارى ەڭ قۇرعاق شىلدە بولدى.