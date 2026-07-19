يسپانيادا الداعى اپتادا اۋا تەمپەراتۋراسى +45 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - يسپانيادا كەلەسى اپتادا بيىلعى جازداعى ەڭ كۇشتى ىستىق تولقىنى كۇتىلەدى.
ەلدىڭ مەملەكەتتىك مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى 22-شىلدەدەن باستاپ ءۇشىنشى اپتاپ ىستىق تولقىنى باستالىپ، كەي وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى +45 گرادۋسقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
مەتەورولوگتاردىڭ مالىمەتىنشە، اۋا تەمپەراتۋراسى سەنبىدەن باستاپ كوتەرىلە باستايدى. ىستىقتىڭ شارىقتاۋ شەگى 23-شىلدە، بەيسەنبىگە سايكەس كەلەدى جانە قازىرگى بولجام بويىنشا كەمىندە سول كۇنگە دەيىن ساقتالادى.
- قازىرگى ىستىق تولقىنى پيرەنەي تۇبەگىنىڭ باتىسىندا قالىپتاسقان تومەن قىسىم ايماعىنىڭ اتموسفەرالىق بوگەلىسىمەن بايلانىستى. بۇل قۇبىلىس ساحارادان ىستىق ءارى قۇرعاق اۋا ماسساسىنىڭ سولتۇستىككە قاراي جىلجۋىنا ىقپال ەتەدى، دەپ حابارلادى AEMET.
ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا اندالۋسيادا، ەبرو اڭعارىندا، حەنيل وزەنى الابىندا جانە مايوركا ارالىنىڭ ىشكى بولىكتەرىندە تىركەلەدى. بۇل وڭىرلەردە بىرنەشە كۇن بويى اۋا تەمپەراتۋراسى +40 گرادۋستان جوعارى بولادى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
سينوپتيكتەر كۇندىزگى اپتاپ ىستىقپەن قاتار تۇندە دە اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ جوعارى بولاتىنىن ەسكەرتتى. مۇنداي جاعداي ادام اعزاسىنىڭ قالپىنا كەلۋىنە كەدەرگى كەلتىرىپ، اسىرەسە قارتتار مەن جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى بار ادامدار ءۇشىن قاۋىپ توندىرەدى.
سونىمەن قاتار ورمان ءورتىنىڭ قاۋپى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتەدى. تاۋلى ايماقتاردا جاڭبىرسىز نايزاعاي ويناۋى مۇمكىن، بۇل جاڭا ءورت وشاقتارىنىڭ پايدا بولۋ قاۋپىن ارتتىرادى.
بيىلعى جاز يسپانياداعى مەتەوباقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ ىستىق كەزەڭدەردىڭ ءبىرى بولۋى مۇمكىن. 1-ماۋسىم مەن 15-شىلدە ارالىعىندا ەلدەگى ورتاشا اۋا تەمپەراتۋراسى كليماتتىق نورمادان 3,3 گرادۋسقا جوعارى بولىپ، 2024 -جىلعى رەكوردتان 0,4 گرادۋسقا اسىپ ءتۇستى.
اپتاپ ىستىق باستالماي تۇرىپ-اق ەلدە ەكى ءىرى ورمان ءورتى جالعاسىپ جاتىر. ساراگوسا ماڭىنداعى ورەس ەلدى مەكەنى ماڭىندا شىققان ءورت شامامەن 15,4 مىڭ گەكتار اۋماقتى شارپىدى. بۇل - بيىل يسپانياداعى ەڭ ءىرى ورمان ءورتى. ءورتتىڭ جالپى پەريمەترى 60 شاقىرىمعا جۋىقتادى.
تاعى ءبىر ءىرى ءورت كاستيليا - لا-مانچا اۆتونوميالىق وڭىرىندەگى لا-مەرلا مۋنيتسيپاليتەتىندە تىركەلدى. وندا جالىن شامامەن 6 مىڭ گەكتار اۋماقتى قامتىعان. بيلىك وكىلدەرى ءورتتى تولىق باقىلاۋعا الۋ ازىرگە قيىن بولىپ وتىرعانىن مالىمدەدى.