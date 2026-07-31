يسپانيا ميگرانتتار لەگىنە بايلانىستى سەۋتاعا اسكەر جىبەرەدى
استانا. قازاقپارات - سەۋتا بيلىگى انكلاۆتاعى كوشى-قون داعدارىسىنا بايلانىستى مادريدتەن توتەنشە جاعداي رەجيمىن ەنگىزىپ، شۇعىل شارالار قابىلداۋدى سۇرادى. سوڭعى ەكى اپتادا انكلاۆقا 2 مىڭعا جۋىق زاڭسىز ميگرانت كىرگەن، دەپ حابارلايدى Euronews.
يسپانيا بيلىگى بەيسەنبى كۇنى سولتۇستىك افريكاداعى سەۋتا انكلاۆىنا قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋ ءۇشىن اسكەري كۇشتەر جىبەرەتىنىن مالىمدەدى. سەبەبى انكلاۆقا كۇن سايىن جۇزدەگەن ميگرانت كەلىپ، جەرگىلىكتى شەكاراشىلار ولاردىڭ لەگىن توقتاتۋعا ۇلگەرمەي وتىر.
جەرگىلىكتى اكىمشىلىكتىڭ مالىمەتىنشە، تەڭىز ارقىلى شەكارانى زاڭسىز كەسىپ ءوتۋ ارەكەتتەرى كۇنىنە شامامەن 300 گە جەتكەن جانە بۇل كورسەتكىش ارتىپ كەلەدى. سوڭعى 12 ايدا وسى باعىتپەن وتپەك بولعان 60 تان استام ادام كوز جۇمدى.
سەۋتا پرەزيدەنتى حۋان حەسۋس ۆيۆاس يسپانيا ۇكىمەتىن ەلدە توتەنشە جاعداي جاريالاپ، اۆتونوميالىق قالاداعى جاعدايدى تىكەلەي باقىلاۋعا الۋعا شاقىردى. سونداي-اق ول جەرگىلىكتى قىزمەتتەردىڭ شامادان تىس جۇكتەمەگە تاپ بولعانىن ايتىپ، قوسىمشا قارجى مەن رەسۋرستار ءبولۋدى تالاپ ەتتى.
الايدا يسپانيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ازىرگە مۇنداي شەشىمدى قابىلداۋدان باس تارتتى. ۆەدومستۆونىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ەلدىڭ ازاماتتىق قورعانىس تۋرالى زاڭناماسىندا كوشى-قون اعىندارى ۇلتتىق ازاماتتىق قورعاۋ جۇيەسى اياسىنداعى توتەنشە قاۋىپ-قاتەرلەر قاتارىنا جاتقىزىلمايدى.
Euronews مالىمەتىنشە، وسى كۇنى يسپانيا مەن ميگرانتتاردىڭ نەگىزگى بولىگى كەلەتىن ماروككو زاڭسىز تۇردە سەۋتاعا جەتكەن ادامداردى جەدەل تۇردە ماروككوعا قايتارۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزدى.
سوڭعى ەكى اپتادا سەۋتاعا زاڭسىز جەتكەندەردىڭ سانى شامامەن 2 مىڭ ادامعا جەتكەن. ولاردىڭ باسىم بولىگى - جاس ەر ادامدار، سونداي-اق ايەلدەر مەن بالالار دا بار. الايدا ولاردىڭ سانى كوپ ەمەس.