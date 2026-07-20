يسپانيا فۋتبولدان الەم چەمپيونى اتانىپ، فينالدا ارگەنتينانى جەڭدى
2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىمپازى يسپانيا قۇراماسى اتاندى. فينالدا ولار قازىرگى الەم چەمپيونى ارگەنتينا قۇراماسىن جەڭدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
فينالدىق كەزدەسۋ ا ق ش-تىڭ يست-راتەرفورد قالاسىنداعى «مەتلايف» ستاديونىندا ءوتىپ، قوسىمشا ۋاقىتتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا يسپانيالىقتاردىڭ 1:0 ەسەبىمەن جەڭىسىمەن اياقتالدى.
ويىننىڭ شەشۋشى ءساتى ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ جارتىلاي قورعاۋشىسى ەنتسو فەرناندەستىڭ الاڭنان قۋىلۋى بولدى. ول ماتچتىڭ 90+3-مينۋتىندا ەكىنشى سارى قاعاز الىپ، قىزىل قاعازبەن الاڭنان كەتتى. سان باسىمدىعىن ءتيىمدى پايدالانعان يسپانيا قۇراماسى قوسىمشا ۋاقىتتىڭ 106-مينۋتىندا جەڭىس گولىن سوقتى. گولدىڭ اۆتورى -فەرران توررەس.
فينالعا دەيىنگى جولدا يسپانيا جارتىلاي فينالدا فرانسيانى 2:0 ەسەبىمەن جەڭسە، ارگەنتينا انگليادان 2:1 ەسەبىمەن باسىم ءتۇستى.
ەسكە سالايىق، تۋرنير باستالعانعا دەيىنگى قازىرگى الەم چەمپيونى ارگەنتينا قۇراماسى بولاتىن. ولار 2022-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىندا فرانسيانى جەڭىپ، چەمپيون اتانعان ەدى.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا انگليا قۇراماسى قولا جۇلدەگە يە بولعان بولاتىن.