يسپانيا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى: مەسسي-فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ ۇلى ويىنشى
استانا. KAZINFORM - يسپانيا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى رودريگو ەرناندەس 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ارگەنتيناعا قارسى فينالى قارساڭىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءوز ويىمەن ءبولىستى.
فۋتبولشى ارگەنتينالىق جانكۇيەرلەردىڭ تريبۋناداعى باسىمدىعى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
- جانكۇيەرلەردىڭ قولداۋى ماڭىزدى، ءبىراق ماتچتىڭ تاعدىرى الاڭدا شەشىلەدى. ءبىز ستاديونداردا يسپانيالىق جانكۇيەرلەردىڭ قولداۋىن سەزىندىك. ەگەر ارگەنتينالىقتار كوبىرەك بولادى دەسەڭىزدەر، جارايدى. ءبىراق ءبىز ءوز جانكۇيەرلەرىمىزگە سەنەمىز، - دەدى رودري.
جارتىلاي قورعاۋشى سوڭعى جىلدارداعى يسپانيا قۇراماسىنىڭ دامۋىنا دا توقتالدى.
- سوڭعى جىلدارى يسپانيا قۇراماسى تۇراقتى تۇردە العا جىلجىدى. بۇعان دەيىن دە ايتقانمىن، بۇل بۋىن ءوز ءىزىن قالدىرادى. الەم چەمپيوناتىن جەڭۋ - كەز كەلگەن فۋتبولشى ءۇشىن ەڭ ۇلكەن جەتىستىك.
بارلىعى وسىلاي ءوربۋى ءتيىس ەدى. اۋەلى ۇلتتار ليگاسىن جەڭىپ، ءوزىمىزدىڭ دەڭگەيىمىزدى دالەلدەدىك، كەيىن ەۋروپا چەمپيوناتىن ۇتتىق، ەندى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالىنا شىقتىق. ءبىز مۇنىمەن توقتاپ قالمايمىز، الدىمىزدا ۇلكەن ماقساتتار تۇر،- دەدى كوماندا كاپيتانى.
يسپانيا قۇراماسىنىڭ ءالسىز تۇسى تۋرالى سۇراققا رودري جاۋاپ بەرۋدەن باس تارتتى.
- مۇنى كوپشىلىك الدىندا ايتپايمىن. ايتپەسە ولار ونى بىردەن ءوز پايداسىنا جاراتىپ الادى، - دەپ ازىلدەدى فۋتبولشى.
رودري ارگەنتينا قۇراماسىنىڭ كاپيتانى ليونەل مەسسي تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.
- مەسسي - فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ ۇلى ويىنشى. ول ءوز قۇراماسىن كاتارداعى الەم چەمپيوناتىنىڭ جەڭىسىنە جەتكىزدى، ەندى بۇل ءتۋرنيردىڭ دە فينالىنا الىپ شىقتى. ءبىز تەك لەونى ەمەس، ارگەنتينا قۇراماسىنداعى باسقا دا مىقتى ويىنشىلاردى ەسكەرۋىمىز كەرەك،- دەدى رودري.
سونداي-اق فۋتبولشى ءتۋرنيردىڭ باسىندا وزىنە ايتىلعان سىندارعا توقتالدى.
- الەم چەمپيوناتىنىڭ باسىندا ب ا ق-تا مەنىڭ نەگىزگى قۇرامدا ويناماۋىم كەرەكتىگى تۋرالى پىكىرلەردى ەستىدىم. ءبىراق مەن وزىمە سەنىمدىمىن. تۋرنير بارىسىندا ءوز ويىنىمنىڭ دا، بۇكىل كوماندانىڭ دا ىلگەرىلەۋىنە كوڭىلىم تولادى. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - ءدال قازىر تۇرعان دەڭگەيگە جەتۋ ەدى. ءبىز الەم چەمپيونى اتانۋدى كوزدەدىك جانە وعان قول جەتكىزە الاتىنىمىزدى بىلەمىز، - دەپ تۇيىندەدى رودري.
ايتا كەتەيىك، يسپانيا مەن ارگەنتينا اراسىنداعى 2026-جىلعى الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالى قازاقستان ۋاقىتى بويىنشا 19-شىلدەدەن 20-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى وتەدى.