يسپانيانىڭ تانىمال جۋرنالى الماتىنى تاۋ بوكتەرىندەگى ۇزدىك 5 قالانىڭ قاتارىنا قوستى
الماتى. KAZINFORM - يسپانيانىڭ Viajar تۋريستىك جۋرنالى الماتىنى تاۋ بوكتەرىندە ورنالاسقان جانە قالا ورتالىعىنان تاۋ شاڭعىسى تراسسالارىنا جىلدام جەتۋگە بولاتىن الەمدەگى بەس قالانىڭ قاتارىنا ەنگىزدى.
باسىلىمداعى ماقالادا الماتى قىسقى ءارى بەلسەندى تۋريزمگە ارنالعان ينفراقۇرىلىمى دامىعان ينسبرۋك (اۆستريا)، گرەنوبل (فرانسيا) جانە زالتسبۋرگ (اۆستريا) سىندى تانىمال باعىتتارمەن قاتار ۇسىنىلعان.
الماتى اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ماتەريال Viajar جۋرنالى وكىلدەرىنىڭ الماتىعا جاساعان ساپارىنىڭ ناتيجەسىندە ازىرلەنگەن. اتالعان ساپار Almaty Tourism Bureau قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلىپ، قوناقتارعا قالانىڭ باستى تۋريستىك نىساندارى، تابيعي كەلبەتى مەن مادەني كورىكتى جەرلەرى كورسەتىلگەن.
- اسىرەسە، شىمبۇلاق تاۋ شاڭعىسى كۋرورتىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. مۇنداعى اسپالى جول قوناقتاردى تەڭىز دەڭگەيىنەن 3 مىڭ مەتردەن استام بيىكتىككە كوتەرسە، الەمدەگى ەڭ بيىك تاۋلى اشىق مۇز ايدىنى ورنالاسقان مەدەۋ كەشەنى دە تامساندىردى. اسپالى جولمەن جوعارى كوتەرىلۋ ۇمىتىلماس اسەر سىيلاسا، قالانىڭ باي مادەني جانە گاسترونوميالىق ءومىرى الماتىنى ساياحاتشىلار ءۇشىن بۇرىنعىدان دا تارتىمدى ەتە تۇسەدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، 1978 -جىلى قۇرىلعان Viajar جۋرنالى يسپانياداعى ەڭ بەدەلدى تۋريستىك باسىلىمداردىڭ ءبىرى سانالادى. ساياحاتشىلارعا ارنالعان باسىلىم مادەني، بەلسەندى ءارى تانىمدىق تۋريزمگە باسىمدىق بەرەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن Vogue قازاقستاندى 2025 -جىلعى ەڭ ۇزدىك 14 باعىتقا قوستى.