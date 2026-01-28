يسپانيالىق عالىمدار تىشقانداردى ۇيقى بەزى قاتەرلى ىسىگىنەن تولىق ايىقتىردى
استانا. KAZINFORM - يسپانيالىق زەرتتەۋشىلەر تىشقاندارداعى ۇيقى بەزى ىسىكتەرىن تولىق جويىپ، اۋرۋدىڭ قايتا ويانۋىن توقتاتا الدى.
الايدا ولار بۇل ءادىستى ادامدارعا قولدانۋعا دەيىن ءالى ۇزاق تا كۇردەلى بەيىمدەۋ جانە كلينيكالىق سىناقتار ۇدەرىسى كۇتىپ تۇرعانىن ايتادى. بۇل تۋرالى Euronews جازدى.
يسپانيانىڭ ۇلتتىق ونكولوگيالىق زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ (CNIO) جۇرگىزگەن زەرتتەۋى ۇشتىك بىرىكتىرىلگەن تەراپيانىڭ كومەگىمەن تىشقاندارداعى ۇيقى بەزى ىسىكتەرىن تولىق جويىپ، ولاردىڭ قايتا پايدا بولۋىن بولدىرماۋعا بولاتىنىن كورسەتتى.
«بۇل زەرتتەۋلەر ۇيقى بەزىنىڭ پروتوكتىق ادەنوكارتسينوماسى بار ناۋقاستاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعىن ارتتىرۋى مۇمكىن جاڭا بىرىكتىرىلگەن ەمدەۋ ادىستەرىن ازىرلەۋگە جول اشادى»، - دەلىنگەن مەكەمە تاراتقان اۆتورلاردىڭ مالىمدەمەسىندە. - «ءبىزدىڭ ناتيجەلەر بولاشاقتا جاڭا كلينيكالىق سىناقتار جۇرگىزۋدىڭ باعىتىن ايقىندايدى».
PNAS عىلىمي جۋرنالىندا جاريالانعان ناتيجەلەر KRAS پروتوونكوگەنىنىڭ ءۇش نەگىزگى نۇكتەسىنە ءبىر مەزگىلدە اسەر ەتۋ ىسىكتىڭ ۇزاق مەرزىمدى كەرى دامۋىنا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋگە CNIO داعى ەكسپەريمەنتتىك ونكولوگيا توبىنىڭ جەتەكشىسى ماريانو بارباسيد جەتەكشىلىك ەتتى. يسپانيادا جىل سايىن ۇيقى بەزى قاتەرلى ىسىگىنىڭ 10300 دەن استام جاڭا جاعدايى انىقتالادى، ال بەس جىلدىق ءومىر ءسۇرۋ كورسەتكىشى %10 دان تومەن.
بۇل عىلىمي سەرپىلىستىڭ باستى ءمانى - ونكوگەندى تەك ءبىر نۇكتەدە بوگەگەن كەزدە پايدا بولاتىن دارىگە توزىمدىلىكتى بولدىرماۋ. CNIO توبى ەكسپەريمەنتتىك KRAS ينگيبيتورىن، وكپە قاتەرلى ىسىگىن ەمدەۋگە بۇرىننان ماقۇلدانعان پرەپاراتتى جانە اقۋىزدى ىدىراتاتىن مولەكۋلانى بىرىكتىردى. وسىنداي كومبيناتسيا ءۇش ءتۇرلى جانۋار مودەلىندە ەشقانداي جاناما اسەرسىز ىسىكتەردىڭ تولىق جويىلۋىنا قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قاتەرلى ىسىك شۆەتسياداعى ءولىم-ءجىتىمنىڭ نەگىزگى سەبەبىنە اينالدى.