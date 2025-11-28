يسپانيادا بيىكتىگى 12 مەترلىك تولقىن تۋدىراتىن الاپات داۋىل كۇتىلىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - يسپانيانىڭ تۋريستەر كوپ باراتىن مايوركا ارالىندا قىسقى ماۋسىمنىڭ ەڭ كۇشتى داۋىلى كۇتىلىپ وتىر: شىعىس جاعالاۋىندا تولقىن بيىكتىگى 10- 12 مەترگە جەتۋى مۇمكىن، ال جەلدىڭ جىلدامدىعى ساعاتىنا 90 ك م- گە جەتەدى، دەپ حابارلايدى BILD.
مەتەورولوگتاردىڭ مالىمەتىنشە، جەلدىڭ كۇشى 12 بالدىق شكالا بويىنشا 8-9 باللدى قۇرايدى، بۇل داۋىل دەڭگەيىنە سايكەس كەلەدى. وسىلايشا اتالعان اۋماقتا ەڭ جوعارى ءقاۋىپ دەڭگەيى جاريالاندى.
قىسقى مەزگىلدە تۋريستەر بالەار ارالدارىنا ورتالىق ەۋروپاداعى سۋىق جانە ىلعالدى اۋا رايىنان قاشىپ كەلەدى، الايدا قازىر ولارعا كۇشتى داۋىل قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن. AEMET مەتەوقىزمەتى جەرگىلىكتى بيلىككە جاعالاۋدا سەرۋەندەۋگە تىيىم سالۋدى ۇسىنىپ وتىر.
- نازار اۋدارىڭىزدار جانە اۋا رايى بولجامىن ۇنەمى تەكسەرىڭىزدەر. قاۋىپتى ايماقتاردا نەمەسە اشىق جەرلەردە جاراقاتتار مەن مۇلىكتىك شىعىندارى بولۋى مۇمكىن، - دەپ ەسكەرتتى سينوپتيكتەر.
دەسە دە ارالداعى اۋا رايى الداعى دەمالىس كۇندەرى جاقسارادى دەگەن بولجام بار. كۇن كوزى اشىلىپ، وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 14°C تان 19°C دەيىن كوتەرىلمەك.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يسپانياعا كورشىلەس پورتۋگاليادا «كلاۋديا» داۋىلى باسىلماي تۇرعانىن جازدىق.
ال قازان ايىنىڭ سوڭىندا كاريب جاعالاۋىندا بولعان «مەليسسا» داۋىلى سالدارىنان 49 ادام قازا تاپتى.