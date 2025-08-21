ق ز
    08:55, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    يسپانيادا اپتاپ ىستىقتان قازا بولعاندار سانى 2600 دەن استى

    استانا. KAZINFORM - بۇل مالىمەتتەردى يسپانياداعى كۇندەلىكتى ادام ولىمىمەن بايلانىستى مونيتورينگ جۇيەسى كەلتىرگەن.

    Францияда аптап ыстықтан екі адам қаза тапты
    Фото: Report

    زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، 15-مامىردان بەرى يسپانيادا جوعارى تەمپەراتۋرامەن بايلانىستى 2635 ادام كوز جۇمعان. ولاردىڭ شامامەن جارتىسى (1149 جاعداي) 3 تەن 18-تامىز ارالىعىنداعى اپتاپ ىستىق تولقىنى كەزىندە قازا بولعان.

    كانار ارالدارىندا جاز مەزگىلىندە 51 ءولىم تىركەلىپ، ونىڭ 15 ءى تامىزدا، 36 سى شىلدەدە بولعان.

    - جوعارى تەمپەراتۋرامەن بالانىستى ولىمدەردىڭ باسىم كوپشىلىگى 65 جاستان اسقان ادامدارعا (2529 جاعداي)، اسىرەسە 75 جاستان اسقاندارعا (2347 جاعداي، ونىڭ ىشىندە 1747 ادام 85 جاستان اسقان) تيەسىلى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    جۇيە دەرەكتەرىنە سايكەس، قازا بولعانداردىڭ ىشىندە 1579 ى - ايەل، ال 1056 سى - ەر ادام.

    مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، يسپانيادا وسى جازدا تىركەلگەن 2635 ءولىم جوعارى تەمپەراتۋرامەن بايلانىستى، بۇل وتكەن جىلدىڭ 15 -مامىرىنان 30 -قىركۇيەگىنە دەيىنگى ارالىقتاعى 1856 جاعدايمەن سالىستىرعاندا %40 عا كوپ.

    وسىعان دەيىن يسپانيادا اپتاپ ىستىقتان 1060 ادام قازا بولعانى تۋرالى جازدىق.

