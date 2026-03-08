يسپانيا يراننان ەلشىلىك قىزمەتكەرلەرىن ەۆاكۋاتسيالادى
استانا. KAZINFORM - يسپانيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حوسە مانۋەل البارەس تەگەرانداعى يسپانيا ەلشىلىگى قىزمەتكەرلەرىن ءساتتى ەۆاكۋاتسيالاعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
سىرتقى ساياسات باسقارماسى باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ەلشى مەن ديپلوماتيالىق وكىلدىكتىڭ نەگىزگى قىزمەتكەرلەرى امان.
- ءبىز جاقىندا عانا يرانداعى يسپانيا ەلشىلىگىن ءساتتى ەۆاكۋاتسيالادىق. تەگەراندا قالعان ەلشى مەن نەگىزگى قىزمەتكەرلەر ءازىربايجان شەكاراسىنان ءوتتى، - دەدى حوسە مانۋەل البارەس.
ول يسپانيانىڭ ايماقتاعى باسقا ديپلوماتيالىق ميسسيالارى، سونداي-اق داعدارىس ورتالىعى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەپ، جەدەل تەلەفون جەلىلەرى ارقىلى قوڭىراۋلاردى قابىلداۋدى جالعاستىراتىنىن ايتتى.
وسىعان دەيىن يراندا شابۋىل سالدارىنان 201 ادام قازا تاپقانى تۋرالى جازدىق. جەرگىلىكتى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، تاعى 747 ادام جارالانعان.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ شابۋىلدارى يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ 32 پروۆينتسياسىنىڭ 24 ىنە اسەر ەتكەن. يزرايل اسكەري مالىمەتىنە سايكەس، شامامەن 200 جويعىش ۇشاق يراننىڭ باتىسى مەن ورتالىعىنداعى زىمىران كەشەندەرى مەن اۋە قورعانىس جۇيەلەرىنە سوققى جاساعان. بۇل وپەراتسيا يزرايل اسكەري-اۋە كۇشتەرى تاريحىنداعى «ەڭ اۋقىمدى اسكەري ۇشۋ» دەپ اتالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، يرانداعى 6668 ازاماتتىق نىسان ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ شابۋىلىنا ۇشىرادى.