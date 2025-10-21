يسپانيا ەۋروپالىق وداقتى ساعات ءتىلىن جىلجىتۋدان باس تارتۋعا شاقىرادى
استانا. KAZINFORM - يسپانيا پرەمەر- ءمينيسترى پەدرو سانچەس ەۋروپالىق وداقتى ماۋسىمدىق ۋاقىتتى وزگەرتۋ تاجىريبەسىنەن تۇبەگەيلى باس تارتۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى BBC.
ول X پلاتفورماسىندا جاريالانعان بەينە ۇندەۋدە بيىلعى جىلدىڭ 26-قازانىنا جوسپارلانعان قىسقى ۋاقىتقا كوشۋدىڭ ەش ءمانى جوق ەكەنىن ايتتى. سانچەس ەۋروپالىق كوميسسيا 2018 -جىلى ساعاتتى وزگەرتۋدى جويۋدى ۇسىنعانىن، ءبىراق سودان بەرى ەشقانداي شەشىم قابىلدانباعانىن ەسكە سالدى.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، يسپانيا جانە ەۋرووداقتىڭ باسقا ەلدەرىندەگى ازاماتتاردىڭ كوپشىلىگى ۋاقىتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى.
ول سوتسيولوگيالىق ساۋالنامالار مەن عىلىمي زەرتتەۋلەردى مىسالعا كەلتىردى. ساعاتتىڭ ماۋسىمدىق وزگەرۋى ەنەرگيانى ۇنەمدەۋگە ايتارلىقتاي اسەرىن تيگىزبەيدى. ءبىراق حالىقتىڭ دەنساۋلىعى مەن كۇندەلىكتى ومىرىنە كەرى اسەر ەتەدى.
20 -قازاندا ليۋكسەمبۋرگتە وتكەن ە و كولىك، تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە ەنەرگەتيكا مينيسترلەرى ءسامميتىنىڭ كۇن تارتىبىنە ۋاقىتتى وزگەرتۋ ماسەلەسى ەنگىزىلمەگەنىمەن، يسپانيانىڭ ەنەرگەتيكا جونىندەگى مەملەكەتتىك حاتشىسى دجوان گرويزار ونى تالقىلاۋدى ۇسىندى.
ەۋروپالىق كوميسسيا 2018 -جىلى جۇرگىزگەن ساۋالناماعا سايكەس، ەو تۇرعىندارىنىڭ %84 ماۋسىمدىق ۋاقىت وزگەرىسىن جويۋدى قولدادى. 2024 -جىلى گەرمانيادا رەسپوندەنتتەردىڭ %74 ى وسىنداي پىكىر ءبىلدىردى. پولشا، فينليانديا جانە باسقا دا ءبىرقاتار ەلدەر دە جازعى جانە قىسقى ۋاقىتتى الىپ تاستاۋدى قولدايدى.
جىل باسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءبىرىڭعاي ۋاقىت بەلدەۋىنە قاتىستى سۇراققا پىكىر ءبىلدىردى.