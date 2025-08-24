يسپانيا مەتەوقىزمەتى جاڭا ءورت قاۋپى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - بۇل سەنبىدە يسپانيادا قايتادان ءورت باستالدى: ەكىنشى دەڭگەيلى 13 وشاق كاستيليا- لەون، گاليسيا جانە استۋريا ايماقتارىندا تىركەلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سونىمەن قاتار يسپانيانىڭ مەملەكەتتىك مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى (Aemet) تۇبەكتىڭ سولتۇستىك- باتىسى مەن وڭتۇستىگىندە «وتە جوعارى نەمەسە ەكسترەمالدى» ءورت قاۋپى بار ەكەنىن ەسكەرتىپ، اسا ساق بولۋعا شاقىردى.
ەۋروپانىڭ ورمان ورتتەرى تۋرالى اقپارات جۇيەسىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، ەلدە ەكى اپتادان بەرى جالعاسىپ جاتقان ءورت 407 مىڭ گەكتاردان استام اۋماقتى جويىپ جىبەرگەن.
تەك گاليسيانىڭ وزىندە، يسپانيانىڭ ورمان شارۋاشىلىعى اگەنتتىگى (Aemet) سولتۇستىكتە ازداعان جاڭبىر كۇتىلەتىنىن بولجاعانىنا قاراماستان، شامامەن 90 مىڭ گەكتار جەر وتقا وراندى.
وسى ۋاقىتتا يسپانيا بيلىگى ورىن العان ورتتەرگە جەكە تۇلعالاردىڭ قاتىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى. مەملەكەتتىك ۇيلەستىرۋ كوميتەتىنىڭ (CECOD) ورمان ورتتەرىنىڭ شىعۋ سەبەپتەرى تۋرالى سوڭعى ەسەبىنە سايكەس، 1-ماۋسىمنان 22-تامىزعا دەيىنگى كەزەڭدە باستالعان ورتتەرگە بايلانىستى بارلىعى 42 ادام قاماۋعا الىنىپ، 132 ادامعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىلۋدە. قاماۋعا الىنعانداردىڭ 11 ءىن ۇلتتىق پوليسيا، 31 ءىن ازاماتتىق گۆارديا ۇستاعان. ال تەرگەۋ ۇلتتىق پوليتسيا تاراپىنان 23 ادامعا، ازاماتتىق گۆارديا تاراپىنان 109 ادامعا قاتىستى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل كورسەتكىشتەر: كليماتتىڭ وزگەرۋىنە جەرگىلىكتى بيلىك ءجيى نازار اۋدارعانىمەن، اپاتتىڭ نەگىزگى كوزدەرىنىڭ ءبىرى ءالى دە ادام فاكتورى بولىپ وتىرعانىن كورسەتەدى.