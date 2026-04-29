يسپانيا ەكونوميكاسى وسكەنىمەن، حالىقتىڭ كوڭىل-كۇيى ناشارلاعان
استانا. KAZINFORM - يسپانيا ەكونوميكاسى تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىرعانىنا قاراماستان، ەل تۇرعىندارىنىڭ جارتىسىنان كوبى وزدەرىن بۇرىنعىدان ناشار سەزىنەتىنىن ايتادى، دەپ جازدى Euronews.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، ەلدەگى جالپى ىشكى ءونىم ءوسىمى ەۋروايماقتىڭ ورتاشا دەڭگەيىنەن جوعارى، ال جۇمىسسىزدىق سوڭعى جىلدارداعى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە جەتكەن. حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى يسپانيا ەكونوميكاسىنىڭ تۇراقتىلىعىن اتاپ وتسە دە، ونى ساقتاۋ ءۇشىن قۇرىلىمدىق رەفورمالار قاجەت ەكەنىن ەسكەرتەدى.
الايدا بۇل وڭ كورسەتكىشتەر قاراپايىم ازاماتتاردىڭ ءومىر ساپاسىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتپەگەن. Horizons زەرتتەۋىنە سايكەس، يسپاندىقتاردىڭ %54,9 ى ەل قازىرگى تاڭدا 10 جىل بۇرىنعىدان الدەقايدا ءال- اۋقاتى تومەن دەپ سانايدى، ال %60,4 ى قاۋىپسىزدىك دەڭگەيى ناشارلاعانىن ايتقان.
تۇرعىنداردى الاڭداتاتىن باستى ماسەلەلەر - ءومىر ءسۇرۋ قۇنى مەن تۇرعىن ءۇي باعاسى. ساۋالناماعا قاتىسقانداردىڭ %53,8 ى قىمباتشىلىقتى نەگىزگى پروبلەما رەتىندە كورسەتسە، %42,9 ى باسپانا ماسەلەسىن اتاعان.
زەرتتەۋدە يسپانيا يننوۆاتسيا مەن گەندەرلىك تەڭدىك سالاسىندا ىلگەرىلەۋ بايقاتقانىمەن، حالىقتىڭ تۇرمىس دەڭگەيى، الەۋمەتتىك بىرلىك جانە مەملەكەتتىك ينستيتۋتتارعا دەگەن سەنىم بويىنشا جاعداي كۇردەلى كۇيدە قالىپ وتىرعانى ايتىلعان.
سونىمەن قاتار، ساۋالناما ناتيجەلەرى قوعامداعى سەنىم داعدارىسىن دا كورسەتتى: رەسپوندەنتتەردىڭ %65 ى دەموكراتيا ولاردىڭ مۇددەسىن تولىق قورعامايدى دەپ ەسەپتەيدى، ال %67 ى قوعام بۇرىنعىدان دا بولشەكتەنگەنىن اتاپ وتكەن.
عالامدىق دەڭگەيدەگى تۇراقسىزدىق تا حالىقتىڭ كوڭىل-كۇيىنە اسەر ەتۋدە. يسپاندىقتاردىڭ %81,8 ى قازىرگى الەمدى تۇراقسىز دەپ باعالاپ، بولاشاقتا ەكونوميكالىق جانە گەوساياسي تاۋەكەلدەر كۇشەيەدى دەپ بولجاپ وتىر.
مۇنداي جاعدايدا ازاماتتار شىعىندارىن ازايتىپ، قارىز الۋدان باس تارتىپ، قاۋىپسىز شەشىمدەرگە باسىمدىق بەرە باستاعان.