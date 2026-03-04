يسپانيا ا ق ش تاراپىنان جاسالعان ساۋدا-ساتتىققا قاتىستى قوقان-لوققىسىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - يسپانيا ۇكىمەتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ مادريدپەن ساۋدا-ساتتىقتى تولىعىمەن توقتاتۋ تۋرالى قوقان-لوققىسىنا جاۋاپ بەردى، دەپ حابارلايدى اگەنتتىكتىڭ بريۋسسەلدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جازبادا «ەلدە ىقتيمال اسەرلەردى ازايتۋ، زارداپ شەككەن سەكتورلاردى قولداۋ جانە جەتكىزۋ تىزبەگىن ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن قاجەتتى رەسۋرستار بار» دەلىنگەن.
ەۋروپالىق باسپا ءسوز يسپانيا ەۋروداقتىڭ مۇشەسى ەكەنىن، سوندىقتان ءمادريدتى ەرەكشەلەۋ ارەكەتى گەرمانيا، فرانسيا جانە يتاليا سياقتى باسقا مۇشە مەملەكەتتەرمەن تۇسىنىسپەۋشىلىك تۋدىراتىنىن جازادى.
مادريدتەگى اقپارات كوزدەرى «ەگەر ا ق ش يسپانيامەن ساۋدا قاتىناستارىنىڭ شارتتارىن وزگەرتكىسى كەلسە، ولار مۇنى جەكە كومپانيالاردىڭ اۆتونومياسىن، حالىقارالىق قۇقىقتى جانە ەۋروپالىق وداق پەن ا ق ش اراسىنداعى ەكىجاقتى كەلىسىمدى ساقتاي وتىرىپ جاساۋى كەرەك» دەدى.
سونداي-اق «يسپانيا ۇكىمەتىنىڭ مىندەتى - ءوزارا قۇرمەت پەن حالىقارالىق قۇقىقتى ساقتاۋعا نەگىزدەلگەن ەلدەر اراسىنداعى ەركىن ساۋدا جانە ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋ. ويتكەنى قازىرگى قوعام كوپ ماسەلەدەن گورى، ءارىقاراي دامۋدى تالاپ ەتەدى جانە وعان لايىق» دەپ جازدى.
مادريد يرانعا قارسى ناۋقان اياسىندا امەريكالىق وپەراتسيالار ءۇشىن روتا مەن مورونداعى بىرلەسكەن اسكەري بازالاردى پايدالانۋعا رۇقسات بەرۋدەن باس تارتقاننان كەيىن ا ق ش پەن يسپانيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ناشارلادى.
يسپانيا مۇنداي ارەكەتتەردى ءبىرجاقتى، زاڭسىز جانە ب ۇ ۇ جارعىسى مەن ەكىجاقتى كەلىسىمگە قايشى دەپ سانادى.
پرەمەر-مينيستر پەدرو سانچەس يرانعا قارسى سوققىلاردى «نەگىزسىز جانە قاۋىپتى اسكەري ارالاسۋ» دەپ اتادى. بۇل شيەلەنىسكە اكەلىپ سوقتىرادى جانە تۇراقسىزدىق تۋدىرادى. تەز ارادا شيەلەنىستى ازايتۋعا، ديالوگ پەن حالىقارالىق قۇقىقتى قۇرمەتتەۋگە شاقىردى.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە دونالد ترامپ 3-ناۋرىزدا اق ۇيدە (گەرمانيا كانتسلەرى فريدريح مەرتسپەن كەزدەسۋىندە) يسپانيانى ناتو-نىڭ «قورقىنىشتى» جانە «دوستىق» وداقتاسى رەتىندە قاتاڭ سىنعا الىپ، ونى اسكەري بيۋدجەتتىڭ جەتكىلىكسىزدىگىمەن ايىپتادى. «ءبىز يسپانيامەن جۇمىس ىستەگىمىز كەلمەيدى، بارلىق ساۋدا-ساتتىقتى توقتاتقىمىز كەلەدى» دەپ مالىمدەدى. سونداي-اق قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنتكە «يسپانيامەن بارلىق جۇمىستى توقتاتۋدى» تاپسىردى.
مادريد الەۋەتتى اسەرلەردى ازايتۋ، زارداپ شەككەن سەكتورلاردى قولداۋ جانە جەتكىزۋ تىزبەگىن ءارتاراپتاندىرۋ ءۇشىن قاجەتتى رەسۋرستارى بار ەكەنىن جانە ەركىن ساۋدا مەن ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى جاقتاۋدى جالعاستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ۇلى بريتانيا ا ق ش-قا يرانعا قارسى ءوز اۋە كۇشتەرىنىڭ بازالارىن پايدالانۋعا كەلىستى.