ەگىس القاپتارى تۇتىناتىن سۋ كولەمى 700 ميلليون تەكشە مەترگە ازايعان
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىنىڭ يگىلىگىن ناقتى كىمدەر كورىپ جاتقانىن ايتتى.
- سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە كەيىنگى ءۇش جىلدا 55 ميلليارد تەڭگە قارجى بولدىك. الداعى 3 جىلعا تاعى 200 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات بولەمىز. وسىنىڭ ديقاندارعا ناقتى اسەرى قانداي، - دەپ سۇرادى پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ.
ءمينيستردىڭ سوزىنە قاراعاندا، 2023 -جىلدان باستاپ ەگىستەردە سۋ تۇتىنۋ كولەمى تۇراقتى تۇردە ازايا باستاعان.
- داقىل سەبىلەتىن سۋارمالى القاپتىڭ كولەمى 1,2 ميلليون گەكتار مولشەرىندە ساقتالعانىمەن پايدالانىپ جاتقان سۋ كولەمى ازايىپ كەلەدى. مىسالى 2023 -جىلى 11,8 ميلليارد تەكشە مەتر بولسا، بيىل 11,1 ميلليارد تەكشە مەتر بولىپ وتىر. ءۇش جىلدىڭ ىشىندە سۋ تۇتىنۋ كولەمى 700 ميلليون تەكشە مەترگە قىسقارعان. 2025 -جىلعا كەلسەك، الدىن الا ەسەپتەر بويىنشا، سۋ ۇنەمدەيتىن تەحنولوگيالاردىڭ ارقاسىندا جىل كولەمىندە 874 ميلليون تەكشە مەتر ىلعال ۇنەمدەلگەن. ءبىراق بىلتىر قۇرعاقشىلىق بولعان وڭىرلەردە ۆەگەتاتسيا كەزەڭىن 20 كۇن ەرتە باستادىق. سۋارمالى القاپتاردىڭ ونىمدىلىگى بىرنەشە پايىزعا ارتىپ وتىر. وسىلايشا تيىمدىلىگىن ناقتى كورىپ وتىرمىز، - دەدى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.
پرەمەر- مينيستر سول ناتيجەلەردى حالىققا دۇرىستاپ ءتۇسىندىرۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ شارالارىن پىسىقتادى.