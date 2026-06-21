ميرزيەيەۆا كەزدەسۋگە مۇمكىندىك جاساعانى ءۇشىن توقايەۆقا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - سايدا ميرزيەيەۆا وزبەكستان مەن قازاقستان ورتالىق ازياداعى تۇراقتىلىق جانە ورنىقتى دامۋ جولىندا بىرگە جۇمىس ىستەپ جاتقانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- سىزگە وزبەكستان پرەزيدەنتىنىڭ ىزگى سالەمىن جەتكىزۋدى زور مارتەبە سانايمىن. شاۆكات ميرومونوۆيچ قازاقستانمەن كوپجوسپارلى ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋگە ەرەكشە ءمان بەرەدى. سونىمەن قاتار جوعارى دەڭگەيدەگى ۋاعدالاستىقتار مەن بىرلەسكەن جوبالاردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسىن ايرىقشا باقىلاۋدا ۇستايدى. وزبەكستان مەن قازاقستان ورتالىق ازياداعى تۇراقتىلىق جانە ورنىقتى دامۋ جولىندا بىرگە جۇمىس ىستەپ جاتىر. ونىڭ ناتيجەسى بايقالادى. ءبىز بىرلەسە وتىرىپ، ايماق ءۇنىن جاھاندىق ارەناعا جەتكىزە الامىز. وزبەكستان بۇگىندە باۋىرلاس قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان وزگەرىستەردى قۇپتايدى. قازاقستان - سەنىمدى وداقتاسىمىز. بۇل جايىندا ۇدايى ايتىپ كەلەمىز، - دەدى وزبەكستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى سەرىكتەستىگىن ودان ءارى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى. سونداي-اق قازاقستان مەن وزبەكستاندا قولعا الىنعان جۇيەلى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالار جونىندە پىكىر الماسۋ ءوتتى.