گيپەرتونيا اۋىز قۋىسىنا اسەر ەتەتىنى دالەلدەندى
استانا. KAZINFORM - قىتاي عالىمدارى قان قىسىمى مەن اۋىز قۋىسىنىڭ جاعدايى اراسىندا بايلانىس بارىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Frontiers in Dental Medicine جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
جياڭسۋ پروۆينسياسىنىڭ مەديتسينالىق مەكەمەلەرىنەن 740 قارت ناۋقاس زەرتتەۋگە قاتىستى. عالىمدار قاتىسۋشىلاردىڭ گيپەرتونيانى قالاي باقىلايتىنىن، سونداي-اق ولاردىڭ مازاسىزدىق دەڭگەيىن، تاماقتانۋ جاعدايىن جانە اۋىز قۋىسى فۋنكتسيالارىنىڭ وزگەرىستەرىن زەردەلەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا قان قىسىمىن دۇرس قاداعالامايتىن ناۋقاستاردا اۋىز قۋىسى ماسەلەلەرى ءجيى كەزدەسەتىنى بەلگىلى بولدى. بۇل جاعداي شايناۋ، سويلەۋ جانە اۋىز قۋىسىنىڭ وزگە دە قىزمەتتەرىنىڭ تومەندەۋىمەن سيپاتتالادى.
عالىمداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، گيپەرتونيانى باقىلاماۋ مازاسىزدىققا جانە تاماقتانۋ بۇزىلىستارىنا الىپ كەلەدى، ال بۇل ەكى فاكتور اۋىز قۋىسى ماسەلەلەرىنىڭ پايدا بولۋ قاۋپىن ەداۋىر ارتتىرادى.
ساراپشىلار گيپەرتونياسى بار قارت ادامدارعا كومەك كورسەتۋ تەك قان قىسىمىن رەتتەۋمەن شەكتەلمەۋى ءتيىس دەپ سانايدى. مازاسىزدىقتى ازايتۋ جانە دۇرىس تاماقتانۋدى قامتاماسىز ەتۋ دە ەمدەۋ جوسپارىنىڭ قۇرامداس بولىگى بولۋى كەرەك. وسىنداي كەشەندى ءتاسىل قارت ادامداردىڭ اۋىز قۋىسىنىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاپ، ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.