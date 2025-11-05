ۆيرۋستاردىڭ مۋتاتسيالانۋىنا ورىنسىز انتيبيوتيك قولدانۋ سەبەپ بولۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جەدەل رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىق ينفەكسياعا (ج ر ۆ ي) شالدىققاندار سانىنىڭ ارتۋىنا بايلانىستى پەدياتر- ينفەكسيونيست راۋشان نۇربولات قىزى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن live» باعدارلاماسىندا پىكىر ءبىلدىردى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ۆيرۋستار ۋاقىت وتە كەلە وزدەرىنىڭ قۇرىلىمدىق ەرەكشەلىكتەرىن وزگەرتىپ وتىرادى.
- قازىرگى ۆيرۋستاردىڭ مۋتاتسيالانۋى ءتۇرلى سەبەپتەرگە بايلانىستى بولادى. مىسالى، سىرقات كەزىندە انتيبيوتيكتەردى نەمەسە بەلسەندى اسەرى بار ءدارى-دارمەكتەردى ورىنسىز قولدانۋ ۆيرۋستىڭ تۇرلەنۋىنە اكەلۋى مۇمكىن. سونداي-اق دۇرىس ەمەس ەم-دوم جۇرگىزۋ ناتيجەسىندە ۆيرۋستىڭ كلينيكالىق كورىنىسى وزگەرىپ وتىرادى، - دەدى دارىگەر.
راۋشان نۇربولات قىزىنىڭ سوزىنشە، ءاربىر ۆيرۋستىڭ وزىنە ءتان قورعانىش قابىعى - كاپسۋلاسى بار، سوندىقتان قاراپايىم ۆيرۋستىڭ ءوزى كەي جاعدايدا ۆيرۋسقا قارسى ەمگە كونبەيدى. بۇل جىل بويىنا كەزدەسەتىن ۆيرۋستاردىڭ بارلىعىنا ءتان قۇبىلىس.
- ۆيرۋستاردىڭ بەلسەندىلىگى، ادەتتە، كۇز مەزگىلىندە ارتادى. وسىعان بايلانىستى ءبىز جىل سايىن 1-قىركۇيەكتەن باستاپ ۆيرۋسقا قارسى ارنايى ەكپەلەردى جۇرگىزەمىز. بۇل ەكپەنى 6 ايدان اسقان بارلىق بالا الا الادى، - دەدى مامان.
دارىگەر ەكپەدەن كەيىنگى سيمپتومدار تۋرالى دا ءتۇسىندىرىپ ءوتتى.
- ەكپەدەن كەيىن 5-7 كۇن ىشىندە اعزادا جەڭىل سيمپتومدار بايقالۋى مۇمكىن. سەبەبى ۆاكسينانىڭ قۇرامىنداعى ۆيرۋستىڭ بولشەگى ەنگىزىلگەننەن كەيىن يممۋندىق جۇيە انتيدەنەلەر ءتۇزىپ، وعان جاۋاپ بەرەدى. بۇل قالىپتى جاعداي. ماڭىزدىسى - ەكپە الاتىن ادامنىڭ سول ساتتە ۆيرۋستىق نەمەسە باسقا جەدەل اۋرۋ بەلگىلەرى بولماۋى قاجەت. سوندا عانا ەكپەنىڭ زيانى بولمايدى. دەگەنمەن ەكپە العاننان كەيىن مۇلدە اۋىرمايدى دەگەن تۇسىنىك دۇرىس ەمەس، ۆاكسينا تەك اۋرۋدىڭ جەڭىل وتۋىنە ىقپال ەتەدى، - دەپ ءتۇسىندىردى پەدياتر- ينفەكتسيونيست.
مامان تۇماۋ مەن ج ر ۆ ي اراسىنداعى ايىرماشىلىقتارعا دا توقتالدى.
- كەز كەلگەن ۆيرۋستىق اۋرۋ، سونىڭ ىشىندە تۇماۋ دا، ادەتتە، دەنە قىزۋىنان باستالادى. تۇماۋ ۆيرۋسى ج ر ۆ ي-عا قاراعاندا اۋىر وتەدى. ەكەۋىندە دە قىزۋ كوتەرىلەدى، ءبىراق تۇماۋ كەزىندە تەمپەراتۋرا 40 گرادۋسقا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار تۇماۋدا دەنە سىرقىراپ، بۋىندار اۋىرادى، جالپى ينتوكسيكاتسيالىق بەلگىلەر ايقىن بايقالادى، - دەدى دارىگەر.
راۋشان نۇربولات قىزىنىڭ ايتۋىنشا، اۋرۋدىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى - يممۋندىق جۇيەنى كۇشەيتۋ.
- يممۋنيتەتتى جوعارى دەڭگەيدە ۇستاۋ ءۇشىن اعزاعا قاجەتتى دارۋمەندەردى جىل بويى قابىلداۋ قاجەت، - دەپ قورىتىندىلادى مامان.
بۇعان دەيىن استانادا ماۋسىم باسىنان بەرى 27 مىڭنان استام ج ر ۆ ي جاعدايى تىركەلگەنىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ