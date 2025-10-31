يەرۋساليمدە ورتودوكس ەۆرەيلەر جاپپاي نارازىلىققا شىقتى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى يەرۋساليمدە جۇزدەگەن مىڭ ۋلتراورتودوكس ەۆرەي جينالىپ، يزرايل قورعانىس كۇشتەرىنە (س ا ح ا ل) ۋلتراورتودوكس ەر ادامداردى شاقىرۋعا قارسى نارازىلىق نامازىن وتكىزدى. دەمونسترانتتار قالانىڭ نەگىزگى كىرەبەرىستەرىن جاۋىپ تاستادى. ءبىر ادام قازا تاپتى، دەپ جازدى BBC.
15 جاسار جاس ءوسپىرىم باسقا دەمونسترانتتار توبىمەن بىرگە اياقتالماعان عيماراتقا شىعىپ، بيىكتەن قۇلاپ، مەرت بولدى.
كۇننىڭ سوڭىندا ۇيىمداستىرۋشىلار اكسيانىڭ اياقتالعانىن جاريالاپ، جينالعانداردى بەيبىت تۇردە تاراۋعا شاقىردى، الايدا تارقاعاننىڭ ورنىنا جۇزدەگەن جاس ورتودوكستار پوليتسيامەن قاقتىعىسىپ، نارازىلىقتى ۋشىقتىرا ءتۇستى.
اقپاراتقا ساي، جاپپاي نارازىلىقتى كنەسسەتتەگى ۋلتراورتودوكس پارتيالار قولداعان.
يزرايلدە 18 جاسقا تولعان جاس جىگىتتەر مەن قىزدار ءۇشىن اسكەري قىزمەت مىندەتتى، ءبىراق ۋلتراورتودوكستار ءاردايىم اسكەري بورىشتان بوساتىلىپ كەلگەن. بۇل ماسەلە ەلدەگى زايىرلى جانە ورتودوكس ساياساتكەرلەر اراسىندا ۇزاق ۋاقىتتان بەرى قىزۋ تالقىلاۋدىڭ تاقىرىبى بولىپ كەلەدى.
وتكەن جىلدىڭ ماۋسىمىندا يزرايل جوعارعى سوتى ەشيۆ ستۋدەنتتەرى (ۋلتراورتودوكس يەۆرەيلەردىڭ وقۋ ورىندارى) بارلىق ازاماتتار سياقتى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلۋى كەرەك دەپ شەشىم قابىلدادى جانە ۇكىمەتكە سايكەس زاڭ جوباسىن دايىنداۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇۇ سوتى يزرايلدەن گازاداعى گۋمانيتارلىق باعدارلامالاردى جەڭىلدەتۋدى تالاپ ەتتى.
اۆتور
باقىتگۇل اباي قىزى