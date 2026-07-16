نيدەرلاندىدا اپتاپ ىستىقتان ءولىم-ءجىتىم جيىلەدى
استانا. KAZINFORM - نيدەرلاند بويىنشا ءولىم-ءجىتىمنىڭ جوعارى دەڭگەيى تىركەلدى، ەلدىڭ وڭتۇستىك جانە شىعىس ايماقتارىندا تەمپەراتۋرا ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەن، دەپ حابارلايدى انادولى.
قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ ۇلتتىق ينستيتۋتىنىڭ (RIVM) مالىمەتى بويىنشا، 22-ماۋسىمنان 5-شىلدەگە دەيىن سوزىلعان اپتاپ ىستىق كەزىندە نيدەرلاندتا بولجانعان كورسەتكىشتەن 900 ادام ارتىق قايتىس بولدى.
ناقتى سەبەبى بەلگىسىز، ءبىراق اگەنتتىك ىستىقتىڭ ءرول اتقارعانىن مالىمدەدى. قايتىس بولعانداردىڭ كوپشىلىگى 80 جاستان اسقان. ەگدە جاستاعى ادامدار اپتاپ ىستىق تولقىنىنا توتەپ بەرە المايدى، سەبەبى ولار از تەرلەيدى جانە اعزالارىندا سۋ مولشەرى از. سوزىلمالى جۇرەك، قان تامىرلارى جانە وكپە اۋرۋلارى بار ادامدار دا جوعارى قاۋىپ توبىندا، سەبەبى ىستىق سيمپتومداردى كۇشەيتۋى مۇمكىن.
ينستيتۋت ىستىق تولقىنى كەزىندە اۋا ساپاسىنىڭ ناشارلىعى وسال توپتاعى ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا ايتارلىقتاي ءقاۋىپ توندىرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
نيدەرلاندىنىڭ بارلىق ايماقتارىندا ءولىم-ءجىتىمنىڭ جوعارى دەڭگەيى تىركەلدى، اسىرەسە ەلدىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا.
22-28-ماۋسىم ارالىعىندا ادەتتەگى ءولىم-ءجىتىم سانىنان 586 ادام ارتىق تىركەلدى، بۇل باستاپقى باعالاۋدان 100 دەن اسا جوعارى.
29-ماۋسىم مەن 5-شىلدە ارالىعىندا تاعى 325 ارتىق ءولىم تىركەلدى، ونى RIVM اپتاپ ىستىقتىڭ «سالدارى» دەپ انىقتايدى، بۇل جولى ادامدار تەمپەراتۋرا تومەندەسە دە اپتاپ ىستىققا بايلانىستى اسقىنۋلاردان قايتىس بولادى.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتايدىڭ اپتاپ ىستىقپەن «جاساندى جاڭبىر» ارقىلى كۇرەسىپ جاتقانىن حابارلادىق.