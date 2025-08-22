يرلانديالىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن جەكپە-جەككە شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يرلانديالىق بوكسشى اارون ماككەننا (20-0, 10 ك و) قازاقستاندىق الەم چەمپيونى جانىبەك الىمحان ۇلىمەن (17-0, 12 ك و) جەكپە-جەككە شىعۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ءوزىن ورتا سالماقتاعى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان جۇلدىز دەپ اتايتىن 26 جاستاعى يرلانديالىق سپورتشى اتالعان ۇسىنىسىن قازاقستاندىققا الەۋمەتتىك جەلىدە جەتكىزدى.
- ءبىز 160 فۋنتقا دەيىنگى سالماق دارەجەسىندەگى ەڭ قاۋىپتى ەكى جاۋىنگەرمىز، جانىبەك ءالىمحان ۇلى جانە مەن كەز- كەلگەن اداممەن جەكپە-جەك وتكىزۋگە دايىنبىز. سوندىقتان باستايىق، - دەپ جازدى ماككەننا جانە بولاشاق جەكپە-جەكتىڭ گيپوتەتيكالىق پوستەرىن جاريالادى.
ايتا كەتسەك، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعى بار. ال يرلانديالىق بوكسشى ورتا سالماقتاعى WBO رەيتينگىندە 13-ورىندا تۇرسا، IBF رەيتينگىندە 7-ورىنعا جايعاسقان.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن بوكستان الەم چەمپيونى جانە وليمپيادا جۇلدەگەرى ساكەن بيبوسىنوۆ قىرعىزستان استاناسى بىشكەك قالاسىندا وتكەن كاسىپقوي بوكستاعى العاشقى جەكپە-جەگىن ءساتتى باستادى.
Job completed last night! Nothing but respect for Liam Smith. Great fight 🤝 Thanks to my team and everyone for all the support 🔥🇮🇪 pic.twitter.com/YijDHjxjsF— Aaron McKenna (@Aaronmckenna99) April 27, 2025