ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:43, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    يرلانديالىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىن جەكپە-جەككە شاقىردى

    استانا. KAZINFORM - يرلانديالىق بوكسشى اارون ماككەننا (20-0, 10 ك و) قازاقستاندىق الەم چەمپيونى جانىبەك الىمحان ۇلىمەن (17-0, 12 ك و) جەكپە-جەككە شىعۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.

    боксшы
    Фото: Нұрғали Жұмағазы

    ءوزىن ورتا سالماقتاعى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان جۇلدىز دەپ اتايتىن 26 جاستاعى يرلانديالىق سپورتشى اتالعان ۇسىنىسىن قازاقستاندىققا الەۋمەتتىك جەلىدە جەتكىزدى.

    - ءبىز 160 فۋنتقا دەيىنگى سالماق دارەجەسىندەگى ەڭ قاۋىپتى ەكى جاۋىنگەرمىز، جانىبەك ءالىمحان ۇلى جانە مەن كەز- كەلگەن اداممەن جەكپە-جەك وتكىزۋگە دايىنبىز. سوندىقتان باستايىق، - دەپ جازدى ماككەننا جانە بولاشاق جەكپە-جەكتىڭ گيپوتەتيكالىق پوستەرىن جاريالادى.

    ايتا كەتسەك، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ WBO جانە IBF نۇسقالارى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعى بار. ال يرلانديالىق بوكسشى ورتا سالماقتاعى WBO رەيتينگىندە 13-ورىندا تۇرسا، IBF رەيتينگىندە 7-ورىنعا جايعاسقان.

    ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن بوكستان الەم چەمپيونى جانە وليمپيادا جۇلدەگەرى ساكەن بيبوسىنوۆ قىرعىزستان استاناسى بىشكەك قالاسىندا وتكەن كاسىپقوي بوكستاعى العاشقى جەكپە-جەگىن ءساتتى باستادى.

     

    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
