نيدەرلاند قازاقستانعا 20 جىلدا 124 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن نيدەرلاند اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 2025-جىلى 11 پايىزعا ءوسىپ، 6 ميلليارد دوللاردان استى. بۇل استانادا وتكەن قازاقستان-نيدەرلاند ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ II وتىرىسىندا جاريالاندى.
ءىس-شاراعا ەكى ەل ەلشىلەرى، سىرتقى ساۋدا پالاتاسى، بەنينيۋكس ساۋدا پالاتاسى، سونداي-اق ىسكەر توپتارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. وتىرىستا ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ ناتيجەلەرى قورىتىندىلانىپ، بولاشاق ىنتىماقتاستىق باعىتتارى ايقىندالدى.
نيدەرلاند 2005-2025-جىلدارى ارالىعىندا قازاقستان ەكونوميكاسىنا 124 ميلليارد دوللاردان استام تىكەلەي ينۆەستيتسيا سالدى. قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە نيدەرلاند كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن 700 دەن استام كومپانيا جۇمىس ىستەيدى.
قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋدا پالاتاسى باسقارما ءتوراعاسى مىندەتىن اتقارۋشى دانا قاسىموۆا وتىرىستا نيدەرلاندىنىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىنگى كەزدەسۋ قازاقستان مەن نيدەرلاند كاسىبىنىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا دەگەن ءوزارا جوعارى قىزىعۋشىلىعىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەيدى. قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتى مەن نيدەرلاندىنىڭ يننوۆاتسيالىق تاجىريبەسىنىڭ ۇيلەسۋى جاڭا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا بەرىك نەگىز قالىپتاستىرادى دەپ سەنەمىز، - دەدى ول.
قازاقستان نيدەرلاندىعا نەگىزىنەن مۇناي، فەرروقورىتپالار جانە تيتان ەكسپورتتايتىن بولسا، نيدەرلاندىدان دارىلىك زاتتار، مەديتسينالىق جابدىقتار، ماشينالار مەن اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تاسىمالدايمىز.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن نيدەرلاند اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 6 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.