يراننىڭ وڭتۇستىگىندەگى ا ق ش-تىڭ سوققىلارىنان 35 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تىڭ يراننىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىنە جاساعان سوڭعى اۋە شابۋىلدارىنان 35 ادام قازا تاۋىپ، 300 دەن استام ادام جاراقات الدى. بۇل تۋرالى يراننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
مينيسترلىكتىڭ قوعاممەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ باسشىسى حوسەين كەرمانپۋر X الەۋمەتتىك جەلىسىندە قازا تاپقانداردىڭ اراسىندا ەكى ايەل مەن ءبىر جاس ءوسپىرىم بار ەكەنىن حابارلادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ كوپ زارداپ شەككەندەر حورموزگان جانە سيستان مەن بەلۋدجيستان پروۆينتسيالارىندا تىركەلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا جارالانعانداردىڭ 72 ءسى اۋرۋحانادا ەم قابىلداپ جاتىر.
يران ارمياسى ءوز سايتىندا جاريالاعان مالىمدەمەدە سارسەنبىگە قاراعان ءتۇنى سيستان مەن بەلۋدجيستان پروۆينتسياسىنداعى بامپۋر اۋدانىنداعى اسكەري گارنيزونعا جاسالعان شابۋىل سالدارىنان جەتى اسكەري قىزمەتكەر قازا تاۋىپ، تاعى 13 ءى جارالانعانىن حابارلادى.
سوڭعى بىرنەشە كۇندە ا ق ش اسكەرى يراننىڭ وڭتۇستىك پروۆينتسيالارىنا بىرنەشە مارتە سوققى جاسادى. ۆاشينگتون بۇل شابۋىلداردى يران كۇشتەرىنىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى كەمەلەرگە شابۋىلىنا جاۋاپ ءارى تەگەراننىڭ حالىقارالىق ساۋدا كەمەلەرىنە قاۋىپ ءتوندىرۋ مۇمكىندىگىن السىرەتۋ ماقساتىندا جۇرگىزىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
ءوز كەزەگىندە يران باتىس ازياداعى ا ق ش-تىڭ اسكەري بازالارى مەن نىساندارىنا زىمىراندار جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىمەن بىرنەشە رەت جاۋاپ سوققىسىن جاسادى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش يرانعا قارسى جاڭا سوققىلار سەرياسىن باستاعانىن جازدىق.
سونداي-اق ترامپ يران كەلىسسوزگە ورالماسا، كوپىرلەرىن تاس-تالقان ەتەتىنىن ەسكەرتتى.