يراننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ا ق ش شابۋىلدارىنان 14 ادام قازا تاپقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى ا ق ش شابۋىلدارىنان تاعى بىرنەشە ادام قازا تاپقانىن، سونداي-اق جوعارعى كوشباسشى ءالي حامەنەيدى جەرلەۋ ءراسىمى كۇنى مەشحەدكە اپاراتىن تەمىرجول قاتىناسىنىڭ توقتاتىلعانىن حابارلادى.
يراننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ا ق ش- تىڭ ەلگە ەكى كۇندىك شابۋىلىندا 14 ادام قازا تاۋىپ، 78 ادام جارالانعانىن مالىمدەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ قوعاممەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ باسشىسى حوسەين كەرمانپۋردىڭ ايتۋىنشا، جاراقات العانداردىڭ 47 ءسى اۋرۋحانالاردا، ال قالعاندارى مەديتسينالىق كومەك العاننان كەيىن ۇيلەرىنە جىبەرىلدى. سوققى ەلدىڭ بەس ايماعىنا باعىتتالعان.
سونىمەن قاتار، IRNA حۋزيستان پروۆينتسياسى گۋبەرناتورىنىڭ قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ورىنباسارى ۆاليوللا حاياتيگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، احۆاز قالاسىنىڭ شەتىندەگى شابۋىلداردىڭ بىرىندە ءۇش ادام قازا تاۋىپ، بىرنەشە ادام جارالانعانىن حابارلادى. سوققىلار جالعاسىپ جاتقان كەزدە يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەديدارى تەگەران مەن مەشحەد اراسىنداعى پويىز قاتىناسىنىڭ توقتاتىلعانىن حابارلادى.
مەملەكەتتىك تەمىرجول كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىنا «امەريكالىق-يزرايلدىك جاۋدىڭ قىلمىستىق شابۋىلى» سالدارىنان زاقىم كەلگەن دەگەن بولجامنان كەيىن قىزمەت توقتاتىلدى. وقيعا ورنىنا توتەنشە جاعدايلار بريگادالارى جىبەرىلدى، جولاۋشىلار ءۇشىن اۆتوبۋس تاسىمالى ۇيىمداستىرىلدى.
ءىس توقتاتىلدى. بۇل وقيعا يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ جوعارعى كوسەمى ءالي حامەنەيدىڭ جەرلەۋ راسىمىنەن بىرنەشە ساعات بۇرىن مەشحەدتە بولدى.
الايدا، يزرايل بۇعان دەيىن ا ق ش- تىڭ يران اۋماعىنا جاساعان سوڭعى شابۋىلدارىنا قاتىسپاعانىن مالىمدەگەن.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش بەيسەنبى كۇنى تۇندە يرانداعى 90 نىساناعا شابۋىل جاسادى. الدىڭعى كۇنى يسلام رەسپۋبليكاسىنداعى 80 نىساناعا شابۋىل جاسادى.