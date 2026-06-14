KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسى حامەنەي 4-شىلدەدە جەرلەنەدى

    استانا. KAZINFORM - يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەيمەن قوشتاسۋ ءراسىمى 4-شىلدەدە تەگەران قالاسىندا باستالادى. بۇل تۋرالى يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ، انادولى اگەنتتىگى جازدى.

    ا
    Фото: Анадолы

    مالىمەتكە سايكەس، 4-5-شىلدە كۇندەرى تەگەرانداعى يمام حومەيني اتىنداعى ورتالىق مەشىتتە العاشقى قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى.

    جەرلەۋ شەرۋى 6-شىلدەدە ەل استاناسىندا ۇيىمداستىرىلسا، كەلەسى كۇنى شييتتەر ءۇشىن قاسيەتتى سانالاتىن قۇم قالاسىندا جالعاسادى.

    جەرلەۋ ءراسىمى 9-شىلدەدە حامەنەيدىڭ تۋعان قالاسى - مەشحەدتە اياقتالىپ، سوندا جەر قوينىنا تاپسىرىلادى.

    ماتىندە كەلتىرىلگەن اقپاراتقا سايكەس، ءالي حامەنەي 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يران اۋماعىنا جاساعان سوققىلارى سالدارىنان قازا بولعان.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ يراننىڭ جوعارى جەتەكشىسى ءالي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانىن 1-ناۋرىزدا حابارلاعان بولاتىن. كوپ ۇزاماي يران بيلىگى بۇل اقپاراتتى راستاعان ەدى.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور