يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسى حامەنەي 4-شىلدەدە جەرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ بۇرىنعى جوعارعى كوشباسشىسى ءالي حامەنەيمەن قوشتاسۋ ءراسىمى 4-شىلدەدە تەگەران قالاسىندا باستالادى. بۇل تۋرالى يراننىڭ مەملەكەتتىك تەلەارناسىنا سىلتەمە جاساپ، انادولى اگەنتتىگى جازدى.
مالىمەتكە سايكەس، 4-5-شىلدە كۇندەرى تەگەرانداعى يمام حومەيني اتىنداعى ورتالىق مەشىتتە العاشقى قوشتاسۋ ءراسىمى وتەدى.
جەرلەۋ شەرۋى 6-شىلدەدە ەل استاناسىندا ۇيىمداستىرىلسا، كەلەسى كۇنى شييتتەر ءۇشىن قاسيەتتى سانالاتىن قۇم قالاسىندا جالعاسادى.
جەرلەۋ ءراسىمى 9-شىلدەدە حامەنەيدىڭ تۋعان قالاسى - مەشحەدتە اياقتالىپ، سوندا جەر قوينىنا تاپسىرىلادى.
ماتىندە كەلتىرىلگەن اقپاراتقا سايكەس، ءالي حامەنەي 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يران اۋماعىنا جاساعان سوققىلارى سالدارىنان قازا بولعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ يراننىڭ جوعارى جەتەكشىسى ءالي حامەنەيدىڭ قازا تاپقانىن 1-ناۋرىزدا حابارلاعان بولاتىن. كوپ ۇزاماي يران بيلىگى بۇل اقپاراتتى راستاعان ەدى.