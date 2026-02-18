يراننىڭ مۇنايىن كىم ساتىپ الادى؟
استانا. KAZINFORM - ۇزاق جىلداردان بەرى جالعاسىپ كەلەتىن سانكسيالاردان شارشاعان تەگەران «ءتيىمدى ساۋدا» ساياساتىنا كوشەتىن سياقتى. ا ق ش پەن يران وكىلدەرى (17-اقپان) جەنەۆادا كەزدەسەدى.
ا ق ش پەن يزرايل يراننىڭ ۋراندى بايىتۋ باعدارلاماسىن يادرولىق قارۋ جاساۋعا اپاراتىن جول دەپ قارايدى. فوتو Reuters سايتىنان الىندى
Reuters حابارلاماسىنا سۇيەنگەن Aikyn.kz يرانمەن شيەلەنىستە ساۋدا مەن ەكونوميكالىق پايدانىڭ ورنىن باعالايدى.
رەسەي مەن ۋكراينا سوعىسىن توقتاتۋعا جۇمىلدىرىلعان دونالد ترامپتىڭ ەكى سەنىمدى وكىلى ەندى يرانمەن دە كەلىسسوزدەردى جۇرگىزەتىنگە ۇقسايدى. جۇما كۇنى ءبىر دەرەككوز Reuters-كە قۇرامىندا ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەر بار ا ق ش دەلەگاتسياسى سەيسەنبى كۇنى (17-اقپان) جەنيەۆادا يراندىق رەسمي تۇلعالارمەن كەزدەسەتىنىن ايتقان. جەكسەنبى كۇنى بۇل كەزدەسۋدى جوعارى لاۋازىمدى يراندىق شەنەۋنىك تە راستاعان.
«ستيۆ ۋيتكوفف پەن دجارەد كۋشنەر ساپاردا بولادى. مەنىڭشە، ءقازىر ولار جولدا. ماڭىزدى كەزدەسۋلەر بار، ونىڭ نەمەن اياقتالاتىنىن كورەمىز»، - دەگەن ەدى ماركو رۋبيو دا.
2015 -جىلعى يادرولىق كەلىسىمگە اپارعان كەلىسسوزدەر كوپجاقتى فورماتتا بولسا، قازىرگى كەلىسسوزدەر يران مەن ا ق ش اراسىندا عانا ءجۇرىپ جاتىر. ال ومان اراعايىن رەتىندە قاتىسۋدا. يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەگەندەي، سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي جەنەۆاعا ا ق ش- پەن يادرولىق كەلىسسوزدەرگە جانە ماگاتە باسشىسىمەن ءارى وزگە دە رەسمي تۇلعالارمەن كەزدەسۋگە ۇشىپ كەتكەن.
سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى مادجيد تاحت-راۆانچي جەكسەنبى كۇنى BBC-گە بەرگەن سۇحباتىندا يران سانكسيالار الىنسا، ءوزىنىڭ يادرولىق باعدارلاماسى بويىنشا ىمىراعا كەلۋگە دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، «ەندى دوپ امەريكانىڭ جاعىندا، مامىلە جاساعىسى كەلەتىنىن ولار دالەلدەۋى كەرەك».
ا ق ش پەن يزرايل يراننىڭ ۋراندى بايىتۋ باعدارلاماسىن يادرولىق قارۋ جاساۋعا اپاراتىن جول دەپ قارايدى. يران بولسا، بۇنداي قارۋ جاساۋعا ۇمتىلمايتىنىن ايتۋدا. ا ق ش يرانعا ەكونوميكالىق قىسىمدى دا كۇشەيتىپ جاتىر. وتكەن اپتانىڭ باسىندا اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە ترامپ پەن يزرايل پرەمەر- مينيسترىمەن كەزدەسۋدە ا ق ش يران مۇنايىنىڭ قىتايعا ەكسپورتىن قىسقارتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەيتىنى كەلىسكەن.
قىتاي يران مۇنايى ەكسپورتىنىڭ %80 دان استامىن ساتىپ الادى، سوندىقتان بۇل ساۋدا كولەمى قىسقارسا، يراننىڭ مۇنايدان تۇسەتىن كىرىسى ايتارلىقتاي تومەندەيدى. بۇل ەلدىڭ ىشكى ساياسي تۇراقتىلىعىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن بولادى.