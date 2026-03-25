يراننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - موحامماد-باگەر زولگادر يراننىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسىنىڭ حاتشىسى بولىپ تاعايىندالدى. بۇل تاعايىنداۋدى ەلدىڭ جەتەكشىسى موجتابا حامەنەي ماقۇلداعانى حابارلاندى، دەپ جازدى Anadolu اگەنتتىگى.
بۇرىنعى يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى كومانديرى موحامماد-باگەر زولگادر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ باس حاتشىسى لاۋازىمىنا تاعايىندالدى. بۇل تۋرالى يران پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ بايلانىس باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى مەحدي تاباتاباي مالىمدەدى.
يراندىق شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، زولگادر وسى قىزمەتكە يران جەتەكشىسى موجتابا حامەنەي رۇقساتىمەن تاعايىندالعان.
زولگادر 1979 -جىلعى رەۆوليۋتسيادان كەيىن يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسى قاتارىنا قوسىلىپ، يران مەن يراك اراسىنداعى سوعىس كەزىندە «رامازان» شتابىنىڭ كومانديرى بولىپ قىزمەت اتقارعان.
1997- 2005 -جىلدارى ول يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلارى كورپۋسىنىڭ ورىنباسارى، 2005- 2007 -جىلدارى پرەزيدەنت ماحمۋد احمادينەجاد داۋىرىندە ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ورىنباسارى، ال 2010- 2021 -جىلدارى سوت بيلىگى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى بولىپ قىزمەت اتقارعان.