يران سوعىستى توقتاتۋدىڭ ءۇش شارتىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ جوعارى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەيدىڭ اسكەري كەڭەسشىسى، يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ بۇرىنعى قولباسشىسى جانە ماقساتتىلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەسى موحسەن رەزاي ەلدەگى سوعىستى توقتاتۋدىڭ ءۇش شارتىن اتادى. بۇل تۋرالى Report اگەنتتىگى جازدى.
رەزاي سوعىس بارلىق زالال وتەلگەنگە دەيىن، بارلىق ەكونوميكالىق سانكسيالار الىنىپ تاستالعانعا دەيىن جانە ا ق ش يراننىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسپايتىنىنا كەپىلدىك بەرىلگەنگە دەيىن جالعاسادى دەپ مالىمدەدى.
- بۇل ءبىزدىڭ حالقىمىزدىڭ، كوشباسشىمىزدىڭ جانە قارۋلى كۇشتەرىمىزدىڭ شەشىمى. ا ق ش يراننىڭ ەكونوميكاسىنا 47 جىل نۇقسان كەلتىردى جانە ونىڭ دامۋىنا كەدەرگى جاسادى، - دەپ اتاپ ءوتتى اسكەري كەڭەسشى.
ونىڭ پىكىرىنشە، يراننىڭ قارسىلاستارى ەلدى بەس بولىككە بولگىسى كەلەدى.
- ا ق ش بۋشەردى، حۋزەستاندى جانە يلامدى (يران پروۆينسيالارىن) ۆەنەسۋەلا سەكىلدى مۇناي قورىمەن يەمدەنگىسى كەلەدى، - دەدى رەزاي.
ەسكە سالا كەتەيىك، ا ق ش پەن يزرايل 28-اقپاندا يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا جاساپ، ءبىرقاتار قالالارعا اۋە شابۋىلدارىن جاسادى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران يزرايل اۋماعىندا زىمىراندار اتىپ، پارسى شىعاناعى ەلدەرىندەگى امەريكاندىق اسكەري بازالارعا شابۋىلدادى. جاعدايعا بايلانىستى ايماقتىڭ ءبىرقاتار مەملەكەتتەرى اۋە كەڭىستىگىن ۋاقىتشا جاۋىپ تاستادى. سول كۇنى يراننىڭ جوعارعى باسشىسى الي حامەنەي سوققىلاردان قازا تاپتى.
ايتا كەتەيىك، دونالد ترامپ كەلىسسوزدەر اياسىندا يرانعا سوققى بەرۋدى ۋاقىتشا توقتاتتى. ا ق ش پرەزيدەنتى سوڭعى ەكى كۇن ىشىندە ا ق ش پەن يران اراسىندا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستى «تولىق ءارى تۇپكىلىكتى رەتتەۋگە» باعىتتالعان «وتە جاقسى جانە ناتيجەلى كەلىسسوزدەر» وتكەنىن مالىمدەدى. الايدا يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى يسمايل باعاي سوڭعى 24 كۇن ىشىندە ا ق ش-پەن ەشقانداي كەلىسسوز بەن ديالوگ بولماعانىن حابارلادى.