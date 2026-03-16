يراننىڭ جوعارى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي رەسەيدە ەمدەلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ جوعارى كوشباسشىسى مودجتابا حامەنەي ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان اۋە سوققىلارى كەزىندە جارالانعان سوڭ، رەسەي اسكەري ۇشاعىمەن ماسكەۋگە جاسىرىن تۇردە ەمدەلۋگە جەتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى Al Jarida.
باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مودجتابا حامەنەيدىڭ جاراقاتىنان كەيىن ونى ماسكەۋدە ەمدەۋدى ۇيىمداستىرۋدى ۇسىنعان. مودجتابا حامەنەي 28-اقپاندا ا ق ش پەن يزرايل اۋە كۇشتەرىنىڭ يرانعا جاساعان العاشقى سوققىلارى كەزىندە جارالانعان. ول ۇرىس باستالعاننان بەرى كوپشىلىك الدىنا شىقپاعان. ونىڭ جاعدايى اۋرۋحانادا ەم الۋدى جانە ۇنەمى مەديتسينالىق باقىلاۋدى قاجەت ەتەدى.
دەرەككوزدىڭ مالىمدەۋىنشە، رەسەيدە ەمدەلۋ تۋرالى ۇسىنىس پۋتين مەن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى كەزىندە جاسالعان. مودجتابا حامەنەي كەيىننەن ماسكەۋگە رەسەيلىك اسكەري ۇشاقپەن جەتكىزىلدى.
رۋحاني كوسەمگە جاسالعان وتا ءساتتى ءوتىپ، قازىر ول پرەزيدەنت رەزيدەنتسيالارىنىڭ بىرىندەگى مامانداندىرىلعان كلينيكادا ەمدەلىپ جاتىر.
باسىلىم ونى ەۆاكۋاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم ساپالى مەديتسينالىق كومەكتى قامتاماسىز ەتۋ قاجەتتىلىگىنەن دە، يزرايل تاراپىنان قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان كەزدەگى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنەن دە تۋىندادى، دەپ جازدى.
