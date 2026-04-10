يراننىڭ جوعارعى كوسەمى مودجتابا حامەنەي توسىن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ جوعارعى كوسەمى مودجتابا حامەنەي حالىققا ۇندەۋ جولداپ، قازىر يسلام رەسپۋبليكاسى ا ق ش جانە يزرايلمەن قاقتىعىستا جەڭىسكە جەتكەنىن مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى ر ي ا نوۆوستي.
ول ا ق ش- پەن كەلىسسوزدەر اياسىندا تەگەران سوعىسقا ۇمتىلمايتىنىن، ءبىراق ءوز قۇقىعىنان باس تارتپايتىنىن دا جەتكىزدى. مودجتابا حامەنەي تەگەران ورمۋز بۇعازىن باقىلاي بەرەتىنىن ايتتى.
«ورمۋز بۇعازىن باسقارۋدى مىندەتتى تۇردە جاڭا كەزەڭگە شىعارامىز»، - دەدى ول.
يراننىڭ جوعارعى كوسەمى تەگەران قاقتىعىس بارىسىندا ا ق ش پەن يزرايل كەلتىرگەن شىعىن ءۇشىن رەپاراتسيا تالاپ ەتەتىنىن مالىمدەدى.
«كەلتىرىلگەن ءاربىر شىعىن مەن توگىلگەن شاھيتتەردىڭ قانى ءۇشىن مىندەتتى تۇردە وتەماقى تالاپ ەتەمىز»، - دەدى مودجتابا حامەنەي.
سونداي-اق، ول يراننىڭ بۇرىنعى كوسەمى ءالي حامەنەي مەن باسقا دا قازا تاپقان يراندىقتاردىڭ ءولىمى ءۇشىن كەك الۋعا بەل بۋىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە ءۇن قاتقان مودجتابا حامەنەي وڭتۇستىك كورشىلەرىن «دۇرىس جاقتى تاڭداۋعا» جانە «ىبىلىستەردىڭ جالعان ۋادەلەرىنە ەرمەۋگە» شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 8-ساۋىرگە قاراعان ءتۇنى يرانمەن ەكى اپتاعا اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى. كەيىنىرەك ول تەگەرانمەن بەيبىت كەلىسىم ءساتسىز اياقتالسا، يران ءۇشىن زاردابى وتە اۋىر بولاتىنىن دا ەسكەرتتى.