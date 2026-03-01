يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسىنىڭ رەزيدەنتسياسى زاقىمداندى – ب ا ق
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پەن يزرايلدىڭ تەگەرانعا جاساعان سوققىلارىنا بايلانىستى يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسىنىڭ تاعدىرى جونىندە قاراما-قايشى اقپاراتتار پايدا بولدى، دەپ حابارلايدى اممانداعى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
باتىس ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، تەگەرانداعى اياتوللا الي حامەنەي رەزيدەنتسياسى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ سوققىلارى سالدارىنان ايتارلىقتاي زاقىمدانعان. The New York Times گازەتى Airbus كومپانياسى جاساعان 28-اقپان تاڭعى سپۋتنيكتىك سۋرەتتى جاريالادى، وندا عيمارات قۇرىلىمدارىنىڭ زاقىمدانعانى مەن ءورت ىزدەرى كورىنەدى.
يزرايلدىك Channel 12 تەلەارناسى اتى-ءجونىن اتاماعان دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساپ، يزرايلدە حامەنەي ءولىپ كەتۋى مۇمكىن دەپ باعالاپ جاتقانىن حابارلادى. بۇرىن كانال جوعارعى جەتەكشىنىڭ كەم دەگەندە جاراقات العان بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى. بۇل اقپارات رەسمي تۇردە راستالماعان.
يزرايلدىڭ Kan تەلەراديوكورپوراتسياسى حامەنەيگە بايلانىس جوق ەكەنىن جانە ونىڭ جاعدايى بەلگىسىز ەكەنىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار، يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي NBC News-كە بەرگەن سۇحباتىندا، يراننىڭ جوعارعى جەتەكشىسى «ءتىرى» ەكەنىن ايتتى. سونداي-اق، سوققىلاردان كەيىن ەكى كوماندير قازا تاۋىپ، ەلدىڭ باسقا جوعارى لاۋازىمدى باسشىلارى ءوز قىزمەتىندە قالىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
Reuters اگەنتتىگىنىڭ دەرەگى بويىنشا، حامەنەي رەزيدەنتسياسى ورنالاسقان پاستەر اۋدانىندا ءتۇتىن كوتەرىلگەن. Fars اگەنتتىگى پاستەر جانە كەشۆاردۋست اۋداندارىنا زىمىران سوققىلارى جاسالعانىن حابارلادى.
يراندىق تەلەارنا پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكياننىڭ زارداپ شەكپەگەنىن مالىمدەدى.
ايماقتاعى جاعدايعا بايلانىستى ءارى قاراي شيەلەنىسۋ قاۋپى كۇشەيىپ وتىر. يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جاۋاپ ارەكەتتەرىنە دايىن ەكەنىن جاريالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يزرايل يرانعا زىمىراندىق سوققىلار جاساعان بولاتىن، ال يران جاۋاپ رەتىندە ايماقتاعى امەريكاندىق نىساندارعا سوققىلار جاسادى.