يراننىڭ جاڭا سايلانعان كوشباسشىسىنىڭ العاشقى مالىمدەمەسى جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ جاڭا جوعارعى كوشباسشىسى وسى لاۋازىمعا سايلانعاننان كەيىن العاش رەت كوپشىلىككە مالىمدەمە جاسادى. ول اسكەردى وڭىردەگى ا ق ش بازالارىنا سوققىنى جالعاستىرۋعا شاقىردى.
مودجتابا حامەنەيدىڭ مالىمدەمەسى مەملەكەتتىك تەلەارنانىڭ ەفيرىنەن تاراتىلدى، ءماتىن سونىمەن قاتار جەرگىلىكتى ب ا ق-تا دا جاريالاندى. ول كامەرانىڭ الدىنا ءوزى شىققان جوق.
- جاۋىنگەر باۋىرلار! حالىق قورعانۋدى تالاپ ەتىپ وتىر. ورمۋز بۇعازى سياقتى قىسىم كورسەتۋ قۇرالىن بۇدان ءارى دە قولدانا بەرۋ كەرەك، - دەدى جاڭا سايلانعان اياتوللا. سونداي-اق ول يراننىڭ سىرتقى اگرەسسياعا بەرىلمەيتىنىن ايتقان.
سونىمەن قاتار اياتوللا ءوزىنىڭ ايەلى كوز جۇمعانىن، ال 28-اقپان كۇنى ا ق ش پەن يزرايلدىڭ العاشقى وپەراتسياسى كۇنى اپكەسى مەن ونىڭ كۇيەۋىنىڭ جانە بالاسىنىڭ مەرت بولعانىن راستادى.
كىشى حامەنەي ءوزى سايلانعاننان سوڭ ەل الدىنا شىققان جوق جانە بۇگىنگە دەيىن مالىمدەمە جاساعان ەمەس. وسىعان دەيىن ب ا ق وكىلدەرى يراننىڭ جاڭا كوشباسشىسىنىڭ امەريكا مەن يزرايلدىڭ جاقىندا جاساعان شابۋىلدارىنان جاراقات العانىن جازعان بولاتىن. يراننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كوشباسشىسىنىڭ جاعدايى جاقسى جانە قاۋىپسىز جەردە ەكەنىن ايتىپ وتىر.