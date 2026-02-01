يراننىڭ بىرنەشە قالاسىندا جارىلىس بولدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ وڭتۇستىگىندەگى پورتتى قالا بەندەر-ابباستا قۋاتتى جارىلىس بولدى، دەپ حابارلايدى Euronews.
بۇل يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ قولباسشىسى اليرەزا تانگسيريگە قاستاندىق جاساۋ ارەكەتى بولۋى مۇمكىن.
ال يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىمەن بايلانىستى Tasnim اقپارات اگەنتتىگى تانگسيريدىڭ قازا تاپقانى تۋرالى اقپارات شىندىققا سايكەس كەلمەيتىنىن حابارلادى.
كەيبىر دەرەكتەردە جارىلىس گازدىڭ سىرتقا شىعۋى سالدارىنان بولۋى مۇمكىن دەلىنسە، باسقا اقپارات كوزدەرىندە عيماراتتا گاز قۇبىرى مۇلدە جوق ەكەنى ايتىلعان.
سونداي-اق يراننىڭ باسقا قالالارىندا دا جارىلىستار سەرياسى تىركەلگەنى حابارلاندى. اتاپ ايتقاندا، يران مەن يراك شەكاراسىنا جاقىن ورنالاسقان احۆاز قالاسىندا كەمىندە ءتورت ادام قازا تاپقان. وقيعانىڭ سەبەپتەرى ازىرگە بەلگىسىز.
بۇعان دەيىن يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى وسى اپتا سوڭىندا پارسى شىعاناعى اكۆاتورياسىندا اسكەري-تەڭىز جاتتىعۋلارىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەگەن بولاتىن. بۇل جاعداي ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ رەاكسياسىن تۋدىرىپ، ولار تەگەراندى تەڭىزدەگى ارانداتۋشىلىق ارەكەتتەردەن اۋلاق بولۋعا شاقىردى.
Reuters اگەنتتىگى يزرايلدىك رەسمي تۇلعالارعا سىلتەمە جاساپ، يراندا بولعان جارىلىستار سەرياسىنا يزرايلدىڭ قاتىسى جوق ەكەنىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن ۆاشينگتوندا يران توڭىرەگىندە ساقتالىپ وتىرعان شيەلەنىس اياسىندا تەگەرانمەن ديپلوماتيالىق بايلانىس ورناتۋ مۇمكىندىگى تۋرالى ايتىلعان بولاتىن.